韓国発の人気アニメ『キャッチ！ティニピン』が「マリオンクレープ」とコラボ！2026年2月6日（金）から期間限定でコラボクレープや、描き下ろしイラストのオリジナルグッズが登場

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫）が運営するこども・アニメ専門チャンネル「キッズステーション」は大人気アニメ『キャッチ！ティニピン』と、日本初の紙巻きクレープ専門店「マリオンクレープ」によるコラボキャンペーンを、2026年2月6日（金）から2月28日（土）まで開催いたします。

本キャンペーンでは、全国のマリオンクレープ対象店舗（31店舗）にて、ティニピンたちの愛らしい世界観を表現した期間限定のオリジナルメニューを販売。さらに、一部店舗ではここでしか手に入らない限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。

■ハチュピンたちがクレープに！「ロイヤルティニピン コラボクレープ」

本作のメインキャラクター「ハチュピン」をはじめ、「ワワピン」「ネネピン」「ソソピン」らロイヤルティニピンをモチーフにした、かわいさ満点のコラボクレープが登場！それぞれのキャラクターのカラーや個性を活かした、見た目にも華やかなメニューになっています。

さらに、一部店舗ではレジェンドティニピンである「ラッキーピン」をイメージしたオリジナルドリンクもご用意しております。

「ロイヤルティニピン コラボクレープ」各1,000円（税込）ハチュピンのクレープワワピンのクレープネネピンのクレープソソピンのクレープ

コラボクレープはオリジナル巻紙に包んだ状態で提供いたします。また、1点ご購入ごとに、コースター(全4種)をランダムで1枚プレゼント！ティニピンたちと一緒に、甘く楽しいひとときをお楽しみください。

オリジナル巻紙限定コースター 左から ハチュピン、ワワピン、ネネピン、ソソピン

※混雑緩和のため1会計につきコラボクレープ各種1個、合計4個までの購入制限を設けさせていただきます。

※コラボクレープを袋に入れてのお持ち帰りはお断りさせて頂きます。予めご了承下さい。

※クレープに巻かずに巻紙のみお渡しすることや、ご注文品と別途で巻紙のみお渡しすることは出来ません。

※クレープ、特典はなくなり次第終了となります

コラボドリンク「ラッキーピンの幸運ドリンク」も店舗限定でご用意。コラボドリンクはラッキーピンのコースターつき！

「ラッキーピンの幸運ドリンク」600円（税込）限定コースター ラッキーピン

※混雑緩和のため1会計につき1個までの購入制限を設けさせていただきます。

※対象店舗：イオンモール旭川駅前店／ルミネエスト新宿店／ららぽーと安城店／リンクス梅田店

■ハチュピンたちが店員姿に！本コラボ限定描き下ろしグッズが登場

今回のコラボレーションを記念し、マリオンクレープの制服を身にまとったキャラクターたちの描き下ろしイラストが誕生。ハチュピン、ワワピン、ネネピン、ソソピンが可愛らしい店員さんになりきった姿のアクリルキーホルダーを限定販売いたします。ここでしか手に入らない、特別な限定アイテムにご注目ください。

左からハチュピン、ワワピン、ネネピン、ソソピン

販売商品： 限定アクリルキーホルダー（全4種）

販売価格： 900円（税込）

販売期間： 2026年2月6日（金）～2月28日（土）

販売店舗： イオンモール旭川駅前店／ルミネエスト新宿店／ららぽーと安城店／リンクス梅田店

■マリオンクレープ コラボキャンペーン開催店舗一覧

コラボ対象 全国31店舗

※店舗状況によって予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

（★＝コラボドリンク、コラボグッズ販売店舗：計4店舗）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3633/table/559_1_bbe72451ff303b87047fd2a8997efb88.jpg?v=202601300321 ]【店舗装飾】

ルミネエスト新宿店では可愛らしい店員さんになりきった姿のティニピンたちのパネルを設置！

※状況により展示を中止、内容を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

▼店頭での販売状況など、最新情報はマリオンクレープ公式Xをチェック

https://x.com/marion_japan

※状況により予告なく変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※混雑時には整理券対応となる場合がございます。

※整理券はおひとり様1日1枚までの配布となります。予めご了承ください。

※店内、店頭など販売や通行の妨げとなる場所でのトレード行為はご遠慮ください。

※店舗での予約、取り置きはお受けしておりません。

※店舗への問い合わせはご遠慮ください。

■作品概要

『キャッチ！ティニピン』は2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に人気の3DCGアニメです。

女の子の好きな『お姫様』『妖精』『魔法』など、ワクワクするキーワードがいっぱいつまっています。主人公は魔法の国のプリンセス・ローミー。地球へ落とされてしまった小さな妖精〈ティニピン〉を探しながら、〈ティニピン〉に関わる色々な事件を解決して、周囲の人々と交流を深め、成長していく物語です。

シリーズ3作品目となる「シークレット キャッチ！ティニピン」が絶賛放送・配信中！

公式HP:https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/

ティニピン公式X:https://x.com/teeniepingjp

【キッズステーションについて】

「人々に夢や感動を提供し、心豊かな生活と文化の創造に貢献する」をキャッチコピーにお届けする日本唯一の知育専門チャンネルです。「それいけ！アンパンマン」「ポケットモンスター」などの人気アニメから、「子育てTV ハピクラ」などのキッズステーションオリジナル番組まで、子どもたちに寄り添い、親子で安心してお楽しみいただけます。

HP：https://www.kids-station.com/

【キッズステーションのご視聴方法】

https://www.kids-station.com/howto/sptv

キッズステーションは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます。