【協賛決定】対話で教育を紡ぐ「まなびぱれっと」が『Next Teachers′ Party 2026』に協賛！新人教員の「自分らしさ」と心理的安全性をサポート

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、「一般社団法人まなびぱれっと」の協賛が決定したことをお知らせいたします。

■ 協賛の背景：先生が当たり前のように頼っていい毎日のために

文部科学省「令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査について（概要）」によると、20代30代の若手教員の病休は増え、メンタルに不調を抱える小学校教員は増えてきています。

その中の多くの先生は教育に対して熱い思いがあったはず。少しでもその現状に終止符を打つため、一般社団法人まなびぱれっとでは、2022年3月より若手教師の伴走を行ってきました。

今回、「新人教員の孤立を防ぎ、横のつながりを作る」という本イベントの趣旨に深く共感いただき、これから教壇に立つ若者たちが肩の力を抜いて本音で語り合える環境づくりをサポートしていただくことになりました。

■ 提供価値：正解のない問いに向き合う「対話」の精神

同法人では、これまで若手教師を伴走する中でアンケートを実施し、当時知りたかったことのデータを分析しております。学校現場は正解のない課題の連続です。同法人の協賛は、単なる資金的な支援にとどまらず、同法人が参加することで、参加する学生たちに対して「困ったときは、誰かに頼っていい」という、教員生活を長く続けるための重要なメッセージを伝えるものとなります。

一般社団法人まなびぱれっとでは【「せんせい」と「みんな」が安心して混ざり合う未来を】をMissionに掲げ、活動している。

■ 一般社団法人まなびぱれっと について

教員や教育関係者が中心となって、教育現場に混ざり合いが生まれるコミュニティ運営を行っている団体です。先生自身がウェルビーイングであることを重視し、教育現場に新たな循環を生み出しています。

代表理事：小泉志信

URL：https://manabipalette.com/

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

イベント名: 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

特別パートナー（会場リレーション）: 一般社団法人地方Web3連携協会

協賛: 一般社団法人まなびぱれっと

詳細: https://peatix.com/event/4622227

2026年2月24日(火)、港区立産業文化センターにて開催！『Next Teachers’ Party2026』では、引き続き参加者を募集している。今年度教員免許取得者については、参加費が無料だ。

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。