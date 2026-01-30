【2月1日スタート】学研教室、学力診断で“つまずき”を見える化 春の「無料体験学習」＆「入会金0円キャンペーン」を全国で同時開催！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研エデュケーショナル（東京・品川／代表取締役社長：川端篤）は、「学研教室」にて、2026年2月1日（日）より「無料体験学習」と「入会金0円キャンペーン」を全国で開始いたします。
●新学期前の今がチャンス、学研教室の春のWキャンペーン！●
新学年に向けて学習環境を整えたいご家庭を応援するため、
学研教室では2月1日より「春の無料体験学習」「入会金0円キャンペーン」を実施します。
■学研教室「春の無料体験学習」概要
対象：幼児（3歳～）、小学生、中学生
教科：算数（数学）・国語・英語
※英語、中学生については教室へお問い合わせください。 ※幼児の英語は年長のみです。
内容：学力診断テスト／2回の教室学習と家庭学習
▼詳細はこちら
https://www.889100.com/sp/spring_free/
■無料体験学習って？
新年度に向けて「学習のつまずきを知りたい」「学習習慣を整えたい」という声に対応できるよう、
学研教室では春の無料体験を実施します。
体験では、学力診断テストや個別の学習アドバイスを実施。
お子さまの得意・苦手を知り、最適な学習スタートをサポートします。
まずは無料体験で、学研教室の学び方を実感してください。
同時開催！ 【学研教室 入会金0円キャンペーン】概要
対象：2/1～4/16付入会の方全員
内容：期間中にご入会いただくと、通常5,500円（税込）の入会金が0円になります。
▼詳細はこちら
https://www.889100.com/sp/zero_campaign/
子どもたちが“自分で考える力”を育む学研教室を、
より多くの方に体験し、ご入会いただける機会です。
ぜひこの機会を逃さずにご利用ください。
■学研教室について
学研教室は、幼児・小学生・中学生の「自分で考えるチカラ」を育てる学習教室（算数／数学・国語・英語）です。子どもたちが学ぶ喜びを感じ、自信を持つことができるよう、個々の力に合わせて学習を進め、確かな学力の育成を図ります。自主的な学びで力をつけ、自信を持つことが子どもたちの生きる力につながるという理念から、基礎学力の定着や一人一人を大切にする「無学年方式」、自ら進んで学習する態度や能力の育成、そして楽しく生き生きと学ぶため徳育面を重視するなど、独自の指導方針で運営を行っています。
学研教室Webサイト https://www.889100.com/
■株式会社学研エデュケーショナル（Gakken Educational Co., Ltd.）
https://gakken-educational.co.jp/
・代表取締役社長：川端 篤
・法人設立年月日：2009年10月1日
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8411 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1100（代表）
・事業内容：教室事業、学習コンテンツ事業
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開