【2月1日スタート】めばえ教室、春の入園・進級準備をWサポート！「無料体験」＆「入会金0円キャンペーン」を全国で同時開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研エデュケーショナル（東京・品川／代表取締役社長：川端篤）は、1歳からの知能教室「めばえ教室」にて、2026年2月1日（日）より「無料体験」と「入会金0円キャンペーン」を全国で開始いたします。

●入園・進級タイミングの今がチャンス、めばえ教室の春のWキャンペーン！●

幼児期は「できた！」の積み重ねが自信につながる大切な時期。

めばえ教室では、2月1日より「春の無料体験」「入会金0円キャンペーン」を実施します。

■めばえ教室「春の無料体験」概要

対象：1歳～年長のお子さま

内容：通常授業の無料体験

参加費：無料

実施教室：全国のめばえ教室

※詳細は教室へお問い合わせください。

▼詳細はこちら

https://mebae.co.jp/pre_school/

■無料体験って？

無料体験では、通常授業と同じ教材・同じ指導スタイルをそのまま体験いただけます。体験は教室にもよりますが45～60分程度で、お子さまの年齢や発達段階に合わせて、講師が一人ひとりに寄り添いながら進めます。初めてのお子さまでも自然に取り組めるよう、遊びの要素をふんだんに盛り込みながら、「できた」「わかった」という成功体験を積み重ねられるよう設計されています。

また、体験後には、お子さまの様子を踏まえたフィードバックを保護者の方へ丁寧にお伝えします。興味の傾向や得意・苦手の兆し、集中の仕方など、家庭では気づきにくいポイントを講師が客観的にお話しすることで、今後の学びのヒントとしてご活用いただけます。

■同時開催！ 【めばえ教室 入会金0円キャンペーン】概要

対象：2/1～4/16付入会の方全員

内容：期間中にご入会いただくと、通常6,600円（税込）の入会金が0円になります。

▼詳細はこちら

https://mebae.co.jp/zero_campaign





めばえ教室は具体物を取り扱い、遊びながら“考える力”を育む教室です。

幼児期の脳の発達に合わせたカリキュラムで、子どもたちの可能性を引き出します。

まずは気軽に教室をのぞいてみませんか？ 入会金0円の今がチャンスです！

ぜひこの機会を逃さずにご利用ください。

■めばえ教室について

めばえ教室は、1歳～小学生を対象とした教室を40年以上展開し、「豊かな知能と心を育てる」という理念のもと、子どもたちの「生きる力」を育みます。年齢に最適なカリキュラムと教材で「楽しい」という気持ちを引き出しながら、本来子どもたちが持っている可能性の芽を伸ばし、自ら学び、自ら考える力やたくましさなど、未来の選択肢や可能性を広げるお手伝いをしています。

めばえ教室Webサイト https://mebae.co.jp/

■株式会社学研エデュケーショナル（Gakken Educational Co., Ltd.）

https://gakken-educational.co.jp/

・代表取締役社長：川端 篤

・法人設立年月日：2009年10月1日

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8411 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1100（代表）

・事業内容：教室事業、学習コンテンツ事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開