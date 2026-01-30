【居酒屋デリバリーの新潮流】ホリイフードサービス、配送料・手数料無料の「ロケットナウ」を22店舗で導入！

ホリイフードサービス株式会社

関東を中心に15業態・81店舗を展開する外食企業、ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田 明久）は、送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」を一部店舗にて導入を開始いたします。

送料・サービス料が無料という新しいデリバリーの仕組みを活用することで、居酒屋業態におけるデリバリー利用のハードルを下げ、これまで来店中心だった顧客層にも新たな利用機会を提供します。

ロケットナウ（Rocket Now）とは？

ロケットナウ（Rocket Now）は、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。

和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理からデザート、ドリンクまで迅速かつお得に楽しめます。

初回注文時にご利用いただけるお得なクーポンセットもご用意しております。

現在は、北海道（北海道）、東北（仙台）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫）、九州（福岡）を中心に展開し、急速にエリアを拡大しており、さらなる成長を目指しサービスを展開中です。

※詳細・利用方法については、以下のページをご覧ください。

ロケットナウ（Rocket Now）▶ https://www.rocketnow.co.jp/

ロケットナウ（Rocket Now）導入店舗

【忍家】朝霞台南口店／北越谷店／新松戸駅前店／上尾駅東口店／千葉EXビル店／蕨駅東口店／葛西駅前店／西葛西駅前店／成増プライム店／赤羽駅前店／南流山駅前店／辻堂駅前店／センター南駅前店／柏東口店／府中駅南口店／東戸塚駅前店／八潮駅前店／蘇我駅前店

【五右衛門】相模原駅前店

【うま囲】浦和駅西口店／仙台名掛丁店／藤沢駅南口店

商品一例

【忍家】肉巻き棒【忍家】昆布だしタルタルのザクザクチキン南蛮【うま囲】牛タンのジューシーメンチカツ【うま囲】牛タンチーズつくね串【五右衛門】究極のもつ煮込み【五右衛門】肉味噌焼きそば

※写真はイメージです ※商品情報・価格は予告なく変更となる場合がございます

会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/