3月6日出発 限定募集 サイクルインフルエンサーおりかさんと地元サイクルガイド三井さんも同行！CYCLE CARGOで行く「泊まって楽しむ延岡・佐伯サイクリングツアー」の販売開始

西日本鉄道株式会社

西鉄旅行株式会社（本社：福岡市中央区）は、宮崎県延岡市の「新たな流れをつくる誘客事業」および大分県佐伯市の「ツアー造成支援事業」を活用したCYCLE CARGOで行く「泊まって楽しむ延岡・佐伯サイクリングツアー」を発売します。

CYCLE CARGO（イメージ）

本ツアーは、「マイナビ ツール・ド・九州2025」宮崎・大分ステージに焦点を当てながら、宮崎県と大分県でのサイクルツーリズム体験をテーマとしています。

ツール・ド・九州2026でも宮崎県・大分県がステージとなることから、当ツアーでは、2025年大会で実際に使用されたコースの一部を体験できる内容となっています。さらには高千穂峡での観光と、自然豊かな高千穂・日之影のサイクリングルートにもご案内し、雄大な景観とサイクリングの楽しさを存分に感じていただけます。

また今回のツアーにはサイクルインフルエンサーの「おりか」さん、地元サイクルガイドの三井さんも同行し参加者の皆様をサポートいたします。お二人を交えた懇親会もお楽しみいただきながら、自転車を分解せずにそのまま積載できる「CYCLE CARGO」で愛車と共にゆったりと、泊まって楽しむ本ツアーへのご参加を心よりお待ちしております。

（参考）

■マイナビ ツール・ド・九州２０２５

https://tourdekyushu.asia/

■おりかさんのインスタグラム

@rk_66ioc_pnr

■三井さん所属 延岡・ノベスタサイクリング特集

https://nobe-star.com/?page_id=5707

■佐伯市のサイクルツーリズム

https://www.saiki-cycle.net/cont2/main.html

サイクルインフルエンサー・おりか さん

【プロフィール】＼休日ライダー based in Osaka／

〇Instagram：@rk_66ioc_pnr

〇Name：おりか

〇Bike/Color：MERIDA/Black

〇Comment：

はじめまして！おりかです。

普段は変則シフトの会社員でひとり気ままに（時々仲間とわいわい）休日ライダーをしています。もともと旅好きな私がこの度ご縁あって大阪から参加させていただくことが出来ることを嬉しく感じております。

自然の風を感じながら日々の疲れを癒しつつ、同じ趣味を共有しながら楽しい時間を過ごすことができたらと思います。当日お会いできるのを楽しみにしています。

サイクルガイド・三井 寿展 さん

【プロフィール】

〇名前：三井 寿展（ミツイ トシヒロ）

〇ニックネーム：ミッチー

〇経歴

1990年 マウンテンバイクと出会い、自転車の魅力に気づきロードバイクも始める。

1995年 MTBジャパンシリーズに登録、全国のレース転戦スタート。

1997年 ツールド沖縄200キロレース 20位で完走。

2000年 国内トップカテゴリー エリートクラス昇格。

2001年 世界マスターズ選手権 カナダ大会出場 40～45歳クラス 20位

2005年 全日本選手権 30歳以上クラス 7位 を最後に一線を退き、活躍の場を九州に移す。

2010年 日本マウンテンバイク協会 JMBA インストラクター取得

その後も宮崎を中心に、自転車イベント、ランニングバイクイベント、サイクリング、スクール、コーチングなど、普及活動に力を入れる。現在でも九州メリダバイクのサポートを受けレース活動を継続。

ツアー概要

●販売開始：2026年1 月30 日（金）13:00

●出発設定日：2026年3月6日（金）1泊2日

●募集人員：17名（最少催行人員15名）

●旅行費用：25,000円

●出発地：福岡県福岡市中央区天神

●お申し込みページURL：

https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=DBBN26BN0002&bc=BN&mediacd=A99(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=DBBN26BN0002&bc=BN&mediacd=A99)

※当ツアーは当書面からのお申し込みは承っておりません。

ホームページをご確認の上お申し込みをお願い致します。

●旅行企画・実施：西鉄旅行株式会社

会社概要

会社名：西鉄旅行株式会社

登録：観光庁長官登録旅行業第579号

所在地：福岡市中央区薬院3丁目16番26号 西鉄薬院ビル