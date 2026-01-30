スカイマーク初の公式ファイトソングコンテスト 最優秀賞は花奏 拓実さんの「ブルースラスト」に決定！

スカイマーク株式会社

スカイマーク株式会社（本社:東京都大田区、代表取締役社長執行役員：本橋(もとはし) 学(まなぶ))は、“頑張るすべての人”を応援する「SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST」を実施、応募総数199曲の中から、延べ9,974人のリスナー投票および音楽プロデューサーDaisuke"DAIS"Miyachi氏による最終選考を経て、最優秀賞1曲と優秀賞2曲が決定しました。

SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST特設サイトはこちら(https://eggs.mu/music/project/skymark_songs)

スカイマークは、全国12都市に就航し、ビジネスや受験、新生活など、日々新たなことに挑戦する多くのお客様にご利用いただいております。スタッフ一丸となった空港でのお見送りや、お子様の一人旅をサポートするサービス「スカイキッズ」、若年層の皆さまの新しい場所や体験を求める旅を応援する運賃「Bonvo Young（U25割）」の新規設定など、シンプルでありながら心のこもったサービスと快適な空間を、身近な価格で提供してまいりました。

こうした取り組みを通じて、お客様に安心して空の旅をお楽しみいただくとともに、人生の節目や新たな一歩に挑戦する“頑張るすべての人”を応援してまいりました。その想いを音楽を通じてより多くの方と共有することを目的として、初めて公式ファイトソングを募集するコンテストを実施しました。

最優秀賞に選ばれた楽曲は、スカイマークの公式ファイトソングとして、各種キャンペーンやプロモーションなどにおいて使用する予定です。音楽を通じて、多くの方の挑戦を後押ししていきます。



【最優秀賞】

〈アーティスト名〉花奏 拓実

〈受賞曲〉ブルースラスト

〈URL〉https://orcd.co/takumi_kanade_bluethrust

〈出身地〉滋賀県

〈音楽活動歴〉2021年より、元動物園飼育員としての経験を背景

にシンガーソングライターとして活動。

〈主な受賞歴・実績〉

毎日新聞社主催「SDGzoo」公式テーマソング

（天王寺動物園 公式PV）

特撮映画「オーク」主題歌／挿入歌担当

（ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2023 ノミネート作品）

短編映画「学校の中のシマウマたち」主題歌など

〈花奏 拓実さん受賞コメント〉

まさか選んでいただけるとは思っていなかったので本当に嬉しかったです。今回の貴社のコンテストは、まさに運命の挑戦でした。私は毎年スカイマークを利用し、空港で見上げる機体に「挑戦の始まり」の高揚をもらってきました。空は私にとって心を写し包み込む存在であり、これまでの楽曲にも度々空を描いてきました。今回全身全霊で制作した「ブルースラスト」は、空へ突き抜ける推進力を描いた歌です。光や風、空の表情を全身で受け止め、未来へ飛び立つ勇気を届けたい。スカイマークが翼で夢を運ぶように、私も歌で希望を運びたいと強く願っております。



〈審査委員長 Daisuke"DAIS"Miyachi氏選定コメント〉

光と風を背に、未来へ進んでいく希望に満ちた歌詞が印象的で、答えのない迷いさえも、この楽曲を聴けば勇気へと変わっていくように感じました。メロディーは爽やかさの中に力強さがあり、シンプルでありながら、すべてが上へ上へと向かっていくようでした。歌声もしっかりと芯があり、真っ直ぐで伸びやかに歌っていて、歌詞・メロディー・歌声が三位一体となり、バランスの綺麗な楽曲だと思いました。たくさんの人々の笑顔を乗せ、これからも愛される翼として成長し続け、未来を創造していく、羽ばたき続ける「SKYMARK」のVISIONと、楽曲が持つメッセージが見事に調和しており、この企画のコンセプトをしっかりと表現した応援歌だと感じます。

＜Prize＞

１. 活動応援サポートとして、スカイマーク航空チケットの提供（10枚分の片道航空券を提供）

２. 音楽プロデューサー・Daisuke"DAIS"Miyachi氏のプロデュースによる制作

(編曲、レコーディング、MIX)

３. 機内誌にアーティストインタビュー記事を掲載

４. スカイマークのキャンペーンやプロモーションに楽曲を使用

５. スカイマーク公式 SNSで告知・発表

６. 音楽配信プラットフォーム（The Orchard）での配信

※本プライズにおける配信プラットフォームは、運営上の都合によりThe Orchardでの配信に変更となりました。

【優秀賞】

〈アーティスト名〉Es9.Sympathetic Lion

〈受賞曲〉Res9

作詞：yuki 作曲：yuki

〈URL〉https://linkcloud.mu/f83cdfe7

〈アーティスト名〉Asobigokoro

〈受賞曲〉kodomogokoro

作詞：垣花和馬 作曲：垣花和馬 橋部太樹

〈URL〉https://linkcloud.mu/c7a15083

＜Prize＞

１. 活動応援サポートとして、スカイマーク航空チケットの提供（5枚分の片道航空券を提供）

２. 機内誌に優秀賞としてアーティスト名を掲載

３. スカイマーク公式SNSで発表・告知

４. Eggs Passでの全世界配信

※Eggs Passとは：https://eggspass.jp/

株式会社エッグスが運営する「音楽で収益を得るためのファーストステップをサポートするサービス」です。デジタルディストリビューションサービス、動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、自主盤CDの販売、ライブ出演、メディアでのプロモーションなどアーティスト活動をトータルにサポートしています。

※結果発表はこちら：https://eggs.mu/music/project/skymark_songs

■今回のコンテスト実施にあたって

「スカイマークでは、2025年4月に新たに『スカイマークMVV（Mission・Vision・Value）』を策定しました。その中で、スカイマークValue（価値観)として『独自性を大事にする』『挑戦・変化するマインド』『人の尊重』などを掲げましたが、今回のコンテストはこのような価値観を表現した『挑戦する人に勇気を与えるファイトソング』を募集したものです。予想をはるかに超える199曲もの応募をいただき、私も全曲拝聴しました。一曲一曲に込められた「誰かの背中を押したい」という熱い思いに、選考中何度も胸が熱くなりました。応募いただいた皆様にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。最優秀曲の『ブルースラスト』は、思わず口ずさみたくなるようなメロディーラインと、一緒に高い空を目指そうと手を引いて導いてくれるような歌詞が印象的です。この曲が何かに挑戦する人に勇気を与える曲として愛されることを願っています。」

（スカイマーク株式会社 取締役専務執行役員 荒牧 秀知）

■Daisuke"DAIS"Miyachi氏プロフィール

株式会社HIAN代表取締役CEO

株式会社ユークス取締役

総合エンターテインメントプロデューサー

EXILE「時の描片～トキノカケラ～」（作詞作曲編曲）にて第49回 輝く！日本レコード大賞“金賞”を受賞。その他、BE:FIRST「誰よりも」、THE RAMPAGE from EXILETRIBE「ROUND UP feat. MIYAVI」などの作曲を担当。ATSUSHI（EXILE）、FANTASTICS from EXILE TRIBE、CHEMISTRY、倖田來未、倉木麻衣、ASTROなど多くのア ーティストへ楽曲提供やプロデュースを手掛けている。また、近年では映画プロデューサーとして内田英治監督作品 三山凌輝、久保史緒里（乃木坂46）／主演「誰よりもつよく抱きしめて」、Snow Man・佐久間大介／初単独主演「スペ シャルズ」(2026年3月6日公開)、「TOKYO BURST-犯罪都市-」(2026年初夏公開予定) の映画製作をスタート。

今後も数多くの作品を企画している。