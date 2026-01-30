【遊び＆おかたづけの2way！】『最強のりものヒーローズ3-4月号』は、ミニカーおかたづけバッグが付録♪

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月30日に『最強のりものヒーローズ3-4月号』を発売いたしました。

キッズ向けのりもの雑誌『最強のりものヒーローズ3-4月号』は、「2wayあそべる！ ミニカーおかたづけバッグ」が付録！ 広げるとマップになっていて、ミニカーやシールを貼って遊べるバッグです。ミニカーが10台入るサイズで、お出かけにもピッタリ。

DVDでは、鉄道のまちのおまつりや、工事ののりものがいっぱいのイベントを大紹介。ほかにも、のりものシール、とれたんずわくわくぬりえ、しんかんせんカードなども付いていて、もりだくさんの1冊です。

☆☆☆付録紹介☆☆☆

1）2wayあそべる！ ミニカーおかたづけバッグ

ミニカーがたっぷり10台入る、おかたづけバッグです。広げればタウンマップになるので、ミニカーや付属ののりものシールといっしょに遊べます。シールは貼ってはがしてあそんでも◎

2）のりもの最強DVD（約95分）

今号のDVDには11チャプター、たっぷり約95分収録！

鉄道のまちのおまつりや、工事ののりものがいっぱいのイベントなどを大特集！ 鉄道のまちのおまつりでは、電車との綱引きや車両が宙に浮かぶシーンも。シャボン玉を飛ばすショベルカーも登場した工事のクルマのイベントもたっぷり紹介します。

【収録内容】

１.てつどうの まちの おまつりに いってきたぞ！

２.こうじの のりものが だいかつやく♪ コマツの イベントに いってきたぞ！ ぜんぺん

３.まっかな ボディが めじるし♪ しょうぼうの クルマずかん

４.うごく！ でんしゃずかん そうしゅうへん みどり・オレンジ・きいろの でんしゃが だいしゅうごう！

５.いっぱい のりものに あえちゃう★ ユメノバに いってきたぞ！ こうへん

６.ジャパンモビリティショーに いってきたぞ！ ぜんぺん

７.パウ・パトロール まちを きれいに する くるまと クリーンクルーザーを だいしょうかい♪

８.最強のりものクイズに ちょうせん！

９.ベビーバス 5だいの モンスターカー

１０.ちびっこバス タヨの うた

１１.ホットウィール モンスタートラックの おはなし

3）のりもの最強シール

のりものや人気ものがたっぷりのシール！

4）とれたんず わくわくぬりえ

とれたんずの「E5 はやぶさくん」「E6 こまちちゃん」「Dr.イーストアイ」のぬりえ。ぬりえコンテストも開催中です。

5）しんかんせんカード

かっこいい新幹線と色んなゲームにチャレンジできるカードです。

本誌では、見られたらラッキーなレアのりもの特集も！

トミカ、プラレール、ジョブレイバー、シンカリオンやホットウィール、ブルーイやちびっこバス タヨなど人気ものもいっぱいです！

☆☆☆編集部からのおしらせ☆☆☆

DVDの映像がスマホやタブレットで見られるサービスが大好評！ 1チャプターずつ見られるのはもちろん、通しで全編見ることができる「ぜんぶみる」機能も追加。詳しくは本誌の53ページをチェック！

［商品概要］

■『最強のりものヒーローズ3-4月号』

特別価格：1,389円（税込）

発売日：2026年1月30日

判型：A4変型／56ページ

電子版：あり

雑誌JANコード：4912041450361

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3604145036(https://hon.gakken.jp/magazine/3604145036)

公式サイト：https://www.gakken.jp/saikyo/(https://www.gakken.jp/saikyo/)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/c3rKeJq(https://amzn.asia/d/c3rKeJq)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18499717/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18499717/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1265474205(https://7net.omni7.jp/detail/1265474205)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開