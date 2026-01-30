【楽天イーグルス】東北5県での一軍公式戦主催試合を『東北シリーズ Supported by 大東建託』として開催！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2026シーズンの青森県（弘前市）、山形県（山形市）、福島県（郡山市）、秋田県（秋田市）、岩手県（盛岡市）にて開催する一軍公式戦主催試合を、2025シーズンに引き続き、『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』として開催することとなりましたので、お知らせいたします。「東北」の名を冠する唯一のプロスポーツチームとして、東北の皆さまにプロ野球の迫力ある勝負やスタジアムの熱気をお届けします。

本シリーズでは、来場者プレゼントとして、6本のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらった「セカンドユニフォーム」を、各県の試合で先着5,000名様にプレゼントいたします。さらに、様々なイベントや多彩なグルメ、グッズなど、ご来場の皆さまにお楽しみいただけるコンテンツを予定しております。

なお、今シーズンもメインパートナーとして大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：竹内 啓）と契約を締結いたしました。1月27日（火）には、代表取締役社長の森井 誠之、アンバサダーの岡島 豪郎が大東建託株式会社を訪問し、今シーズンも共に東北を盛り上げる決意を表明しました。

＜『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』 概要＞

（左から）楽天イーグルス アンバサダー 岡島 豪郎、 大東建託株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 竹内 啓様

■開催日程

≪青森県≫

・開催日：5月12日（火）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：はるか夢球場（弘前市運動公園野球場）［青森県弘前市豊田2-3-1］

≪山形県≫

・開催日：6月23日（火）埼玉西武ライオンズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野球場）［山形県山形市落合町1］

≪福島県≫

・開催日：7月1日（水）千葉ロッテマリーンズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：ヨーク開成山スタジアム（開成山野球場）［福島県郡山市開成1-5-12］

≪秋田県≫

・開催日：9月1日（火）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：こまちスタジアム（秋田県立野球場）［秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-6］

≪岩手県≫

・開催日：9月2日（水）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：きたぎんボールパーク（いわて盛岡ボールパーク）［岩手県盛岡市永井7地割16-2］

■来場者プレゼント：セカンドユニフォーム

東北を表現した6県のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらい、東北・ファン・チームの強い絆を表したセカンドユニフォームをプレゼントします。

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着5,000名様（一部席種対象外）

■東北シリーズ パートナー

・メインパートナー：大東建託株式会社

・パートナー：東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション、日本航空株式会社

※チケット販売やイベントの概要は決まり次第、球団WEBサイト等でご案内します

＜メインパートナー決定 概要＞

2025シーズンに引き続き、大東建託株式会社とメインパートナー契約を締結しました。

■大東建託株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 竹内 啓様 コメント

大東建託は、2026シーズンも楽天イーグルスさんとのご縁をいただき、昨シーズンに引き続き、東北各県で開催される「東北シリーズ」のメインパートナーを務めさせていただくこととなりました。

本取り組みを通じて、楽天イーグルスファンの皆さまと同じ時間を楽しみ、応援の熱気を分かち合いながら、東北エリアをさらに盛り上げるとともに、地域に寄り添った企業活動を推進してまいります。

■株式会社楽天野球団 代表取締役社長 森井 誠之 コメント

2026シーズンも、大東建託株式会社様にはメインパートナーとして東北シリーズをご支援いただき、誠にありがとうございます。

本シリーズでは、東北6県でプロ野球の試合を開催することで、東北の皆さま、特に子どもたちに野球をより身近に感じていただきたいと願っております。

今シーズンは、東北全県で勝利を届け、東北を盛り上げられるよう尽力してまいりますので、スタジアムでの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■東北楽天ゴールデンイーグルス アンバサダー 岡島 豪郎 コメント

2026シーズンも「東北シリーズ Supported by 大東建託」が開催されることになり、今からワクワクしています！東北各地でファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしていますし、楽天イーグルス アンバサダーとして、このシリーズを大いに盛り上げていきたいと思っています。熱いご声援で、選手たちを後押ししてください！

