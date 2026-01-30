親しみやすく気軽に楽しめる茂山一族のデラックス狂言会が高槻市で開催

高槻市

令和8年5月9日（土曜日）、高槻城公園芸術文化劇場で狂言界を代表する大蔵流の名門「京都茂山千五郎家」が集結する「第33回 茂山一族デラックス狂言会」が開催。「茂山家兄弟対決！」をテーマに、茂山竜正さんと虎真さん、茂山宗彦さんと逸平さん、茂山千五郎と茂さんが共演する3つの演目をぜひお楽しみください。

狂言の名門「京都茂山千五郎家」による狂言会が今年も高槻城公園芸術文化劇場で開催。今回は「茂山家兄弟対決」をテーマに双子を含む三組の兄弟が、それぞれの勝負や駆け引きが見どころとなる演目を演じます。中でも茂山竜正さん、虎真さんの双子兄弟にて披露される「禰宜山伏」では、街道の茶屋で出会った禰宜と山伏が互いの祈祷の力を競い合う演目で、息の合ったやりとりと、対決さながらの掛け合いが舞台を盛り上げます。

このほか、茂山宗彦さんと逸平さんが出演する田舎者と都人の駆け引きを描いた「磁石」、茂山千五郎さんと茂さんが出演する新たに開かれる市を舞台に、商売人同士が張り合う様子が笑いを誘う「鍋八撥」の演目をお届けします。

また、公演に先立ち、幼いころから切磋琢磨してきた茂山竜正さん、虎真さんが本舞台への思いや、これからの夢を語り、狂言「文山立」を実演するプレイベントも開催。演目の見どころや、動き、せりふの解説などがあり狂言に馴染みのない方も楽しんでいただけます。

【公演概要】

日時：令和8年5月9日（土曜日）開演14時（13時15分開場）

会場：高槻城公園芸術文化劇場北館中ホール（全席指定）

（高槻市野見町6番8号）

※JR「高槻駅」から徒歩13分。阪急「高槻市駅」から徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

料金：一般3500円（高槻文化友の会3150円）、25歳以下1000円

※未就学児入場不可

【プレイベント】

日時：令和8年4月19日（日曜日）開演14時（開場13時30分）

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館サンユレックホール（全席指定）

（高槻市野見町6番8号）

※JR「高槻駅」から徒歩13分。阪急「高槻市駅」から徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

料金：1000円 ※未就学児入場不可

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場公演・イベント情報（高槻城公園芸術文化劇場ホームページ）

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event

【問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072-671-9999（10時から17時まで）

※月曜日休館（祝日を除く）