たかつき観光大使「高槻やよい」のバースデーイベントが今年も開催決定

高槻市

アイドルプロデュースゲーム「アイドルマスター」に登場するアイドルで、たかつき観光大使「高槻やよい」の誕生日3月25日を前に、高槻市の安満遺跡公園で令和8年3月20日（金曜日・祝日）、「高槻やよい」バースデーイベントが開催されることが決定しました。

「高槻やよい」は、令和4年1月からたかつき観光大使に就任。市営バスのラッピングやグッズ販売などで市のにぎわいづくりに大きく貢献しています。昨年同公園で開催したバースデーイベントでは、マンホールふたデザインのラバーキーホルダーや缶バッジのグッズ販売、「高槻やよい」の声優を務める仁後真耶子さんのトークショーなどに約16000人のプロデューサー（ファンのこと）らが訪れるなど大好評でした。

この大人気イベントが、今年も3月20日（金曜日・祝日）に開催することが決定しました。今年は新グッズの発売やフォトパネルの設置が予定されるなど、来場者が楽しめる企画を用意しています。そのほかの内容については現在準備を進めている段階で、イベントの詳細は、3月上旬頃に発表予定です。ぜひ今からご来場の予定をお願いします。

【イベント概要】

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から16時まで

場所：安満遺跡公園（高槻市八丁畷町12番3号）

アクセス：JR「高槻駅」から徒歩約13分、阪急「高槻市駅」から徒歩約10分