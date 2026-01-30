公益信託『百間川』水とみどり基金　助成先の募集開始

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、公益信託『百間川』水とみどり基金の運営をおこなっております。当基金では、百間川およびその周辺の良好な水辺空間の形成が図られることを目的として、このたび第２４回目の助成先の募集を、下記のとおりおこないます。みなさまからの多数のご応募をお待ちしております。

パンフレット、応募要項および助成申請書は、中国銀行の本支店に備え付けております。

また、以下のホームペ-ジより、プリントアウトしてご利用いただけます。

中国銀行ホームページ :https://www.chugin.co.jp/company/sustainability/csr/hyakkengawa/

【ご参考】

公益信託とは、公益活動を目的とする信託で、篤志家や団体など（委託者といいます）が、社会一般の利益（公益目的といいます）のために受託者に財産を委託し、受託者による管理・運営によって、その公益目的を実現する制度です。

ちゅうぎんフィナンシャルグループのＳＤＧｓへの取組み

「公益信託『百間川』水とみどり基金」の運営により助成事業をおこなうことで、河川等における生態系の保護、回復に寄与する取組みであると考えております。

