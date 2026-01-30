水彩画や色鉛筆画など障がいのあるアーティストたちの作品が並ぶ美術展覧会を開催

高槻市

高槻城公園芸術文化劇場で、令和8年2月5日（木曜日）から2月8日（日曜日）まで、障がいのあるアーティストの作品約50点を集めた展覧会「Takatsuki Art Challenge～創造するチカラ2026～」を開催。水彩画、色鉛筆画、油絵など様々なジャンルの個性あふれる作品が集合します。

本展は、アートを通じた障がいのある人の文化芸術活動の推進や市民が障がい者の作品に触れる機会の創出を目的に開催。自由な発想、個性、創造性など多くの魅力が詰まった、水彩画、色鉛筆画、油絵など、市内で活動する障がいのあるアーティストの作品に加え、個展・グループ展を多数開催している「アトリエライプハウス」に所属するアーティストによる招待作品を加えた計50作品が一堂に展示されます。会場には、各作家の制作時のこだわりなど、創作活動の背景もパネル展示で紹介されていて、多彩な感性と枠組みにとらわれない自由な表現で描かれた魅力あるアート作品をお楽しみいただけます。

また、展示会にあわせ、2月7日（土曜日）、2月8日（日曜日）に市内の障がい福祉サービス事業所が手作りお菓子などを販売する「たかつきまるしぇ」を開催。ぜひ会場にお越しください。

【イベント概要】

開催日：令和8年2月5日（木曜日）から2月8日（日曜日）まで

開催時間：10時から17時まで（最終日は15時まで）

場所：高槻城公園芸術文化劇場南館1階スタジオ（高槻市野見町6番8号）

※阪急「高槻市」駅から徒歩約8分、JR「高槻」駅から徒歩約13分

※公共交通機関をご利用ください

申込：不要

料金：入場無料

内容：市内で活動する障がいのあるアーティストの作品展示など

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場公演・イベント情報（高槻城公園芸術文化劇場ホームページ）

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20241108-2918

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話：072-671- 1062（10時から17時まで）

※月曜休館（祝日を除く）