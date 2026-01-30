高槻市名誉市民の高碕達之助氏の外交手腕に迫る記念講演会が開催

高槻市

令和8年2月14日（土曜日）、経済企画庁長官、通商産業大臣などを歴任した高槻市名誉市民の高碕達之助（※「高」＝はしごだか）氏が北方領土周辺地域における漁業の安定操業に尽力した軌跡を紹介する記念講演会が開催されます。

高碕達之助氏（明治18年2月7日生、昭和39年2月24日没、昭和39年2月23日に名誉市民として表彰）は、同市柱本に生を受け大正6年に東洋製罐株式会社を創立。満州重工業開発株式会社総裁や電源開発株式会社総裁を務めたほか、衆議院議員として経済企画庁長官や通商産業大臣、科学技術庁長官などの要職を歴任しました。御母衣ダム建設で、樹齢400年の桜を救うため奔走した「荘川桜」のエピソードをはじめ、アジア諸国との関係構築、日中友好の推進などその功績は広く知られています。

講演会は、名誉市民の高碕達之助氏が残した功績を次世代へ伝えていくことを目的に、高碕達之助に学ぶ会とNPO法人高槻名誉市民を語り継ぐ会が、平成30年から毎年テーマを変えて開催。9回目となる今回は、高碕氏を敬愛する歯舞漁業協同組合の中村直樹専務理事と、高碕氏の研究を行う流通科学大学の村上友章准教授を講師に迎え、北方領土周辺地域における漁業の安定操業を実現するため、高碕氏が日ソ交渉の最前線に立ち、零細漁民の命綱であったコンブ漁を守るため奔走した軌跡をたどります。高碕達之助に学ぶ会会長の角芳春さんは「講演会を通じて、青少年に志とロマンを醸成する一助になればうれしいです」と話しています。

【講演会概要】

日時：令和8年2月14日（土曜日）14時から16時まで

会場：高槻城公園芸術文化劇場 南館サンユレックホール（高槻市野見町6番8号）※JR「高槻駅」より徒歩約13分。阪急「高槻市駅」より徒歩約8分

定員：150人（当日先着順）

協力金：1000円