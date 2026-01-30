株主優待制度におけるBTC配布、およびお手続き方法について

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下、「当社」）は、従前公表の通り、「2026年3月末時点で、1単元（100株）以上の当社株式を9ヶ月以上保有している株主様（※）」を対象とした株主優待として、BTC（ビットコイン）の配布を決定しております（以下、「本優待」）。

この度、暗号資産交換業者であるオーケーコイン・ジャパン株式会社（以下、「OKJ」）を通じて株主優待（BTC配布）を実施することを決定し、今後のスケジュール、並びに手続き概要につきまして下記の通りご案内いたします。

１． 株主優待制度の目的

株主様への日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、中長期的に保有いただける株主様の増加を図ることを目的としております。

また、暗号資産配布という株主優待を通じて、次世代の決済・資産手段であるブロックチェーン技術を体験いただく機会を提供してまいります。

２． 本優待制度の対象となる株主様

2026年3月末時点で、1単元（100株）以上の当社株式を9ヶ月以上継続保有されている株主様（※）

※2025年6月30日、2025年9月30日、2025年12月31日、2026年3月31日に作成された全ての当社株主名簿に、同一株主番号で継続して記載または記録されている株主様

３． 株主優待制度の贈呈内容

※BTC配布枚数の算出に用いるBTC基準価格等の詳細につきましては別途ご案内いたします。

４．本優待受取までのスケジュールと手続き

【STEP1】 権利確定（2026年3月31日の株主名簿に基づき配布対象者様を決定）【STEP2】 ご案内通知の発送（2026年4月下旬から5月初旬頃予定）

本優待対象の株主様へ、郵便にて「株主優待のご案内」を発送いたします。

【STEP3】 OKJの口座開設および株主優待のお申込み申請（2026年5月末までにお手続きが必要）

以下から「口座開設」、及び「株主優待のエントリー申請」をお願いいたします。

OKJの当社専用申込ページ

http://okcoin.jp/yutai/aifusion(http://okcoin.jp/yutai/aifusion)

※２.株主優待のエントリー申請につきましては、2026年4月以降に対象者株主様へ郵送予定の「株主優待のご案内」が届き次第、2026年5月末までにご申請頂きます。

【STEP4】 本優待の配布（2026年6月中旬頃まで）

期限内にOKJ口座開設、および株主優待のエントリー申請が完了している対象株主様のOKJ口座へ、BTCを配布いたします。

５．ご注意事項

・本優待受取には、2026年5月末までのOKJ口座開設が必須となります。他暗号資産交換業者等の口座/ウォレットではお受け取りいただけませんのでご注意ください。

・OKJ口座開設にはOKJによる所定の審査がございます。余裕をもったお手続きをお願いいたします。