「2050東京戦略」の更なる推進について

東京都

都は、令和７年３月に都政運営の羅針盤として策定した「2050東京戦略」の下、2050年代に東京が目指す未来の姿の実現に向け、取組を推進しています。

この度、戦略を更に推進していくため、充実・強化した取組をわかりやすくまとめた「2050東京戦略ポケット版（令和８年度）」を公表しました。

また、「政策目標一覧（令和８年１月）」及び「３か年のアクションプラン（令和８～10年度）」を取りまとめ公表しましたので、お知らせします。

記

１．公表資料

（１）2050東京戦略の更なる推進

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-suishin

（２）2050東京戦略ポケット版（令和８年度）

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-pocket-2026

（３）政策目標一覧（令和８年１月）

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-seisakumokuhyo2026

（４）３か年のアクションプラン（令和８～10年度）

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-actionplan2026

２ ホームページ

公表資料は「2050東京戦略ページ（政策企画局ホームページ）」よりご覧いただけます。

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo