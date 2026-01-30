「2050東京戦略」の更なる推進について
都は、令和７年３月に都政運営の羅針盤として策定した「2050東京戦略」の下、2050年代に東京が目指す未来の姿の実現に向け、取組を推進しています。
この度、戦略を更に推進していくため、充実・強化した取組をわかりやすくまとめた「2050東京戦略ポケット版（令和８年度）」を公表しました。
また、「政策目標一覧（令和８年１月）」及び「３か年のアクションプラン（令和８～10年度）」を取りまとめ公表しましたので、お知らせします。
記
１．公表資料
（１）2050東京戦略の更なる推進
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-suishin
（２）2050東京戦略ポケット版（令和８年度）
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-pocket-2026
（３）政策目標一覧（令和８年１月）
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-seisakumokuhyo2026
（４）３か年のアクションプラン（令和８～10年度）
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/2050tokyo-actionplan2026
２ ホームページ
公表資料は「2050東京戦略ページ（政策企画局ホームページ）」よりご覧いただけます。
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo