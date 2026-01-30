【2月3日（火曜日）開催】送迎・昼食付き！『おためし職場体験プログラム』参加者募集！
気になる会社の雰囲気や仕事などをあなたの目で見て、体験することで働くイメージを膨らませることができます。
★ランチ・送迎バス付き！
★雇用保険受給者の方は、求職活動実績となります！
★交通費一部サポートあり！
【過去回参加者のアンケートより】
・働く人から直接説明を聞くことができ、実際の職場を見て、働く様子をイメージしやすかった。
・自分の知らない分野のことを知ることができ、とても楽しかった！
・1 日に 2 社回れるイベントは他になく、非常に貴重な経験になる。
・2 社の違いを比較できて良い点を見つけやすかった。
・県内企業の事業内容や職場での業務に気軽に触れることができ、就職活動の方向性を決めるヒントにもなった。
・売り上げを伸ばす為の企画考案プレゼンやマーケティング、企画立案などの実務体験が印象的だった。
・ちょうどいい時間で企業側が用意してくれたプログラムに参加でき、途中疲れることもなく体験できた。
徳島で就職を考えている方、企業のこと・業界のことを知りたい方など、ぜひお気軽にご参加ください！
■日時
令和7年2月3日（火曜日)
（9:00～17:00頃）
■場所
集合場所:徳島駅前（ホテルサンルート1F ファミリーマート前）
集合後、送迎バスで企業を訪問します。
集合場所までの交通費・駐車場代の一部をサポートします！
昼食付きです！
■参加対象
学生・概ね35歳以下の社会人の方
（既卒・第二新卒・転職・再就職・正規雇用を目指す人や、現在仕事を探している方）
参加無料です！
雇用保険受給者の方は、求職活動実績となります！
■参加企業
AM：株式会社ジェイ・アイ・ティ
【プログラム内容】お客様の「困った」を笑顔に変える！プロの接客技術とチームワークを体感
PM：宮本鉄工建設株式会社
【プログラム内容】社会貢献を実感！インフラを支える巨大構造物・橋梁の現場見学ツアー
■申込方法
下記申込フォームからお申込ください。
[申し込みフォーム] (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-qcGB-X7eAp3tMKImVFcYNOKD8uRgRvT3oNGYDAHPS8lYw/viewform)
【申込期限】
開催日前であれば締切を過ぎても申込可能です。
申込後は事務局からの連絡をお待ちください。
■申込み・問合せ先
とくしまワーク体感事業ネクスト事務局 株式会社ツクレボ
〒770-0912 徳島市東新町1丁目11番地
TEL：088-679-4787
Email：contact@tkrevo.com
HP：https://tokushima-work.com/
https://prtimes.jp/a/?f=d100825-607-4fbe43a62fb03cdda0f776c8ebe5616e.pdf