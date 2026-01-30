オムロン、「京都マラソン2026」へ協賛

オムロン株式会社

オムロン株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長 CEO：辻永順太）は、2026年2月15日（日）に開催される「京都マラソン2026」に特別協賛いたします。

約1万6,000人のランナーが、フルマラソン・車いす競技・ペア駅伝に分かれて出場する京都マラソンは、世界遺産を巡りながら、古都ならではの風光明媚な景観も堪能できる市民マラソンです。オムロンは、人々の"健康ですこやかな暮らし"に貢献したいとの想いで、第1回大会（2012年）から「ゴールドパートナー」を務めています。15回目の協賛となる今回は、上位入賞者にヘルスケア機器を贈呈するほか、2026年2月13、14日に京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「おこしやす広場」、ならびに大会当日に同会場で大会参加者向けに開かれる「おつかれさま広場」にリカバリーブースを設置します。ご来場の皆様は、スポーツをした後に筋肉疲労や筋肉痛などを自宅で手軽にケアできる低周波治療器「スポケア」や体重や筋肉率を測定できる「体重体組成計」を体験していただけます。ブースで購入いただくことも可能です。また、大会前日の2月14日（土）には、リカバリーブース内で「日本一走るアナウンサー」として知られている長谷川朋加さんによるトークショーとサイン会、記念撮影会も実施するなど、大会を熱く盛り上げてまいります。

オムロンは、今後も、スポーツ振興やヘルスケア領域での事業活動を通じて、健康寿命の延伸を実現し、よりよい 社会づくりに貢献してまいります。

協賛概要

上位入賞者へ贈呈する賞品

オムロンからは、マラソン男子・マラソン女子・車いす競技の上位入賞者に以下の賞品を贈呈します。

1）マラソン男子・女子

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/156_1_e63143297ad307ef5a4dfdb66ba1d926.jpg?v=202601300321 ]

このほか、４位～８位入賞者にも、賞品として、ヘルスケア商品を贈呈いたします。

2）車いす競技

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/156_2_ceec7460c4610caba9dc576d514bcca3.jpg?v=202601300321 ]

リカバリーブースについて

2026年2月13、14日に京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「おこしやす広場」、ならびに大会当日に同会場で大会参加者向けに開かれる「おつかれさま広場」にリカバリーブースを出展します。

ブースイメージ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/156_3_05c3aa5e467038400eaee9888d5505ab.jpg?v=202601300321 ]

「日本一走るアナウンサー」長谷川朋加さんによる

トークショー・サイン会・記念撮影会

大会前日の2月14日（土）リカバリーブース内にて、NHK山形、四国放送、福島テレビを経て、現在はフリーアナウンサーとして活躍されている、長谷川朋加（はせがわともか）さんによるトークショー・サイン会・記念撮影会を開催します。

長谷川さんは、フルマラソン3時間13分33秒/ウルトラマラソン(100km)11時間22分48秒の記録を持つ、「日本一走るアナウンサー」として知られています。2025年12月から、オムロンヘルスケア株式会社の低周波治療器アンバサダーを務めています。今回の京都マラソンでも、ゲストランナーとして出場する予定です。

トークショーでは、長谷川さんが実際に行っている低周波治療器の活用方法をはじめ、大会直前にやっておくべきリカバリー方法について、京都マラソンに挑む皆さんに紹介していただきます。

開催日時： 2026年2月14日（土） １.11:00～ ２.14:00～ （計２回開催）

＜関連リンク＞

スポーツ振興 | オムロン株式会社

https://www.omron.com/jp/ja/about/social/sports/

京都マラソン2026 | みんなが主役。京都マラソン2026のオフィシャルサイト

https://kyoto-marathon.com/