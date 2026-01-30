株式会社AGSコンサルティング　役員人事のお知らせ

AGSグループ

株式会社AGSコンサルティング（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：虷澤篤志 代表取締役社長：廣渡嘉秀。以下「AGS」）に、2026年1月5日より、新たに常務取締役2名、取締役2名、執行役員5名が就任しましたことをお知らせいたします。

新しい経営体制の下、引き続き「誰よりも身近な専門家」として、より一層、企業の経営課題の解決に尽力し、日本経済発展への寄与を目指します。

■ 新役員の顔触れ

常務取締役 国際部門担当

＜氏名＞鈴木 𥶡（すずき かん）

＜略歴＞

1993年3月 中央大学商学部会計学科卒業

1996年3月 城西大学大学院経済学研究科卒業

1996年4月 AGS入社

2010年1月 第1事業部長

2014年1月 国際事業部長（兼 第1事業部長）

2015年1月 マネジメント・サービス事業本部副本部長（兼 国際事業部長）

2016年1月 シンガポール支社長（兼 MS事業本部副本部長）

2018年1月 国際部門長（兼 シンガポール支社長）

2020年3月 取締役（兼 国際部門長、シンガポール支社長）

2023年1月 取締役 国際部門担当

＜コメント＞

このたび、常務取締役に就任いたしました。1996年の入社以来、国内税務部門での経験を経て、2014年より国際部門に携わり、日本企業の国際化に向けた会計・税務、M&A支援に取り組んでまいりました。今後もグローバルな視点で価値を創出し、皆様とともにさらなる成長を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

常務取締役 企画部門担当 兼 CA部門担当 兼 ファンド部門担当

＜氏名＞中村 宏（なかむら ひろし）

＜略歴＞

2000年3月 日本大学経済学部卒業

2000年9月 AGSグループ入社

2003年2月 税理士登録

2012年1月 IPO事業部長

2019年1月 IPO部門長

2023年1月 企画部門長（兼IPO部門長）

2024年1月 執行役員 企画部門長（兼 IPO部門長、ファンド部門長）

2024年3月 取締役 企画部門担当（兼 IPO部門担当、ファンド部門担当）

＜コメント＞

2000年のAGSグループ入社以来、一貫して中堅・中小企業の経営課題の改善に向き合ってきました。

特に、IPO支援では、素晴らしい経営者、尊敬するCFO、苦労を共にした管理部の方々と、IPOを成功に導くというプロジェクトに共に取り組んできました。今後も、1社でも多くの中堅・中小企業の経営課題を改善し、日本経済を再び強くしていけるよう、活動の範囲を広げていきたいと考えております。

取締役 ビジネスコンサルティング部門担当 兼 ファイナンシャルアドバイザリー部門担当

＜氏名＞小林 知之（こばやし のりゆき）

＜略歴＞

1995年3月 中央大学商学部卒業

1995年10月 AGS入社

2001年3月 税理士登録

2010年1月 第３事業部長

2011年1月 名古屋支社長

2014年1月 MA事業本部長

2019年1月 ファイナンシャルアドバイザリー部門長

2025年1月 執行役員 ファイナンシャルアドバイザリー部門長

＜コメント＞

入社以降、税務顧問・IPO支援・事業再生に関与した後に、リーマンショック直後の名古屋の地に赴任し多くの企業様のサポートをしてまいりました。その後は10年超M&Aアドバイザリーの部門を率いて、日本企業の成長をM&Aにより支援する業務に全力で携わってまいりました。成長戦略を策定し、様々なコーポレートアクション起こさないと成長できない今の時代に、AGSのビジネスコンサルティングチームとM&Aアドバイザリーチームがきっとお役に立てると確信しております。

取締役 関東・東海エリア担当

＜氏名＞梅田 大作（うめだ だいさく）

＜略歴＞

1996年3月 早稲田大学政治経済学部卒業

1997年9月 AGSグループ入社

2007年2月 税理士登録

2011年1月 事業再生事業部長

2013年1月 大阪支社長

2016年1月 マネジメント・サービス事業本部副本部長（兼 第1事業部長）

2018年1月 マネジメント・サービス部門長

2022年1月 名古屋支社長

2023年1月 東海エリア長（兼 名古屋支社長）

2024年1月 執行役員 東海エリア長（兼 名古屋支社長）

＜コメント＞

マネジメント・サービス、事業再生、資本戦略、国際業務の分野で中堅中小企業の皆様の経営管理の安定・改善に向けた取り組みに携わってまいりました。東京・関西・東海の各地域での出会い、常に新しい経験の積み重ねが、喜びであり、推進力に繋がっているものと感じております。

今後も経営者の皆様の「想い」に寄り添い、AGSの総合力をもって企業の成長・地域の発展に資するよう取り組んでまいりたいと考えております。

執行役員 国際部門長

＜氏名＞大槻 達也（おおつき たつや）

＜略歴＞

1998年3月 中央大学法学部卒

2004年9月 AGS入社

2006年5月 税理士登録

2016年1月 大阪支社副支社長

2017年1月 マネジメント・サービス事業部長

2019年1月 国際事業部長

2020年1月 国際部門長

2023年1月 国際部門長（兼ASTHOM事業部長）

2024年1月 国際部門長

＜コメント＞

入社以降、税務顧問、IPO、M&A、事業再生、事業承継に関与した後に、大阪支社に赴任し、これまで培った経験をもとに総合的にお客様のご支援をしてまいりました。

その後は約10年国際業務に関わり、人口減少に直面する日本で事業をグローバルに展開して経済発展を目指そうというお客様を様々な角度からサポートさせていただきました。

より強力に日系企業の海外展開をご支援したいという想いからASTHOM Partnersという「日本発」の「日本企業のため」のネットワークを立ち上げ、これからも日本経済を元気にするために力の限り取り組んでまいります。

執行役員 FAS部門長

＜氏名＞坪井 孝太（つぼい こうた）

＜略歴＞

1994年3月 名古屋大学法学部卒業

2019年8月 AGS入社

2023年1月 FAS部門長就任

＜コメント＞

大学卒業後、日本長期信用銀行、BIG4系のコンサルティングファーム（グローバル展開する製造業に対し国内外における成長戦略やM&A全般のリード）、BIG4系FASファーム（大型統合やクロスボーダー案件のリード）を経て、さらに企業に寄り添った支援をしたいと考えAGSに参画しました。AGSにおいてはプレディールからポストディールまでのFAS業務（戦略 / FA / DD/ Valuation/ PMI ）の一気通貫サービスを整備、組織拡充を推進してまいりました。

これからも一層のお役立ちができるよう精進してまいりますので、どうぞ今後ともお引き立てのほど宜しくお願いいたします。

執行役員 総合コンサルティング部門長 兼 事業承継部門長

＜氏名＞井上 智博（いのうえ ともひろ）

＜略歴＞

2004年3月 早稲田大学法学部卒業

2004年9月 AGS入社

2007年2月 税理士登録

2017年1月 事業承継事業部長

2020年1月 事業承継部門長

2025年1月 総合コンサルティング部門長（兼 事業承継部門長）

＜コメント＞

2004年のAGS入社以来、中堅・中小企業の経営者と向き合ってまいりました。

特に事業承継の支援においては、会社を創業し成長させてきた経営者にとって、自身の家族よりもある意味で大事ともいえる事業承継の場面に数多く立ち会わせていただきました。今後もお客様第一のスタンスのもと、高度な専門性をお客様に寄り添った形で提供し、お客様の課題解決に貢献していきたいと考えております。

執行役員 九州エリア長

＜氏名＞南 高志 （みなみ たかし）

＜略歴＞

2001年3月 長崎大学卒業

2013年7月 AGS入社

2015年8月 税理士登録

2020年1月 福岡支社長

2023年1月 九州エリア長（兼 福岡支社長）

＜コメント＞

2013年AGSへ入社以来、AGSのコンサルティングメニューをとおして資本政策と経営管理面から中堅中小企業様の成長と経営課題の解決に奔走してまいりました。

AGSが有する専門性を体現できるメンバーが、中堅中小企業様の「誰よりも身近な相談相手」となり、複雑な経営課題に対し、専門知識を駆使して迅速かつ的確な指針を示すことが、企業様の真の安心と成長に繋がると確信しております。

AGSのワンストップ体制をさらに深化させ、企業様の経営基盤を強固に支えることで地域社会の発展に貢献してまいります。

執行役員 営業部門長

＜氏名＞西谷内 貴之 （にしやち たかゆき）

＜略歴＞

2004年3月 明治大学商学部卒業

2004年9月 AGS入社

2007年2月 税理士登録

2017年1月 マネジメント・サービス第2事業部長

2020年1月 ワンストップサービス部門長

2023年1月 営業部門長

＜コメント＞

入社以来、中堅・中小企業の経営課題に真摯に向き合い、経営者の皆様に伴走しながら解決に取り組んでまいりました。これまでの経験を礎に、AGSの総合力をさらに高め、クライアントの成長により一層貢献できるよう、引き続き全力で努めてまいります。

■ 株式会社AGSコンサルティング 経営体制（2026年1月）

代表取締役会長 虷澤 篤志

代表取締役社長 廣渡 嘉秀

専務取締役 和田 博行

専務取締役 西島 聡

常務取締役 鈴木 𥶡

常務取締役 中村 宏

取締役 長生 秀幸

取締役 小林 知之

取締役 梅田 大作

執行役員 入沢 文紀

執行役員 大槻 達也

執行役員 坪井 孝太

執行役員 井上 智博

執行役員 渡邉 高広

執行役員 南 高志

執行役員 西谷内 貴之

執行役員 引田 裕一

AGSグループについて

株式会社AGSコンサルティングとAGS税理士法人を中核とする、日本発の独立系、総合型アカウンティング・ファームです。「誰よりも身近な専門家」として、法人4,100社、個人1,900名のスタートアップから上場企業までの幅広いお客様に対して、税務・会計、IPO・M&A・企業再生等の支援サービス、国際税務・会計顧問や海外進出・撤退を支援する国際業務などを提供しています。日本経済を支える企業の経営に役立つことを信念とし、日本発のアカウンティング・ファームとして一番になることを目指しています。

