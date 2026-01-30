円安と海外需要増が直撃、買取相場は高値維持／中古車買取相場推移レポート（2026年1月版）

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が運営する中古車査定サイト「車選びドットコム買取(https://www.kurumaerabi.com/kaitori/)」より、2025年12月の買取相場動向および過去2～5年間の買取相場をもとに分析した1月以降の車買取相場推移の予測についてまとめたレポートをご案内いたします。

【本レポートのポイント】- 円安と海外需要の拡大により、中古車買取相場は高値圏を維持- 在庫不足は当面解消されにくく、相場は底堅く推移する見通し- 高値売却を狙う場合、1～2月は有力なタイミング

円安と海外需要により買取相場は高止まり

※過去5年の中古車オークション相場と「車選びドットコム」買取相場をもとに算出

昨年の中古車買取相場は、8月まで一昨年と同水準で推移していました。しかし、5年落ちの車両を中心とした中古車の在庫不足、海外需要の増加、災害、長引く円安といった要因により、相場は上昇に転じ、過去5年で最高値を記録しました。

これらの要因の中でも、ドルの動向にかかわらず続いている円安傾向と、それに伴う中古車の輸出需要の増加は、国内の流通台数を減らして、買取価格を押し上げる要因となっています。この傾向は、2020年後半から発生した新型コロナと半導体不足による新車生産の縮小も相互に作用し、あと数年は続くと予想されます。

さらに、昨年10月の高市政権発足以降、円安傾向が一段と強まっている点も相場を下支えする要因です。2025年末には158円台に近づいたことで、今年はこれまで以上に海外の新興国や発展途上国からの中古車需要の増加が見込まれます。

加えて、年明けに中国が発表した日本に対する軍民両用品の輸出規制管理により、今後は、新車供給が滞るリスクも意識する必要があります。

中国によるレアアース（希土類）の輸出管理が強化された場合、電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）に不可欠な高性能モーターの供給が制限され、国内新車の生産調整や出荷停止が発生する恐れがあります。

国内メーカーは、レアアースに依存しないモーターや使用量を大幅に削減した磁石の開発を進めており、影響は一時的なもので終わるとの見通しもありますが、混乱は避けられないでしょう。

野村総合研究所によると、中国による輸出規制が3カ月続いた場合、日本全体で約6,600億円の経済損失が発生するとの試算が出ています（※）。そうなると数年前に中古車の買取価格の高騰を招いた新型コロナを発端とする各メーカーの生産停止や生産量減少が再び行われ、中古車の在庫数が減少することが予想されます。さらに円安も影響し、買取価格はさらなる高騰が見込まれるでしょう。

ただし、衆議院の解散総選挙の結果によっては、上記の予想が大きくはずれる恐れがあります。こうした状況を踏まえると、確実に高値で愛車を手放したい方は、新生活の需要に向けて中古車販売店や専門店が買取を強化する1～2月中に決断することがおすすめです。

※参照：中国が日本にレアアース輸出規制を導入した場合の経済損失 | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI) https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20251128_2.html

中古車買取の動向

※過去2年の中古車オークション相場と「車選びドットコム」買取・下取り統計データをもとに算出

車選びドットコムの過去5年間のデータ分析によると、昨年の買取価格は9月から10月にかけて過去最高値を記録しました。1月は年末の繁忙期が一段落して下落傾向が見られますが、買取平均価格は依然として100万円を超えて推移しています。

この高止まり傾向は、年度が変わっても続きます。特に3年から5年落ちの低年式車両は、中古車の流通台数の不足により、海外需要を中心に供給不足となり、買取価格を押し上げる要因となります。

それと同時に円安で新興国や発展途上国からの需要が増加していることもあり、これまで買取価格の低かった高年式車両も海外需要が高まりつつあります。例えば、ハイエースやキャラバンといったワンボックスに加えて、燃費の良いコンパクトカーや軽ワゴン、軽バンなどが当てはまります。これらの車種については高額買取が期待できるでしょう。

ボディタイプ別の中古車買取ランキング

車選びドットコムの最新のボディタイプ別中古車買取ランキングを紹介します。

※「車選びドットコム」のボディタイプ別買取ランキングは、オークション相場や自社統計データを基に算出した独自データとなっており、詳細数値は非公開としています。

国産車ボディタイプ別買取ランキング[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/269_1_b1e0cdeb301d11b950e8f0a64b80abcf.jpg?v=202601300321 ]

国産車ボディタイプ別買取ランキングは、前月2位のミニバン/ワンボックスと、3位のコンパクト/ハッチバックが順位を入れ替えました。

軽自動車に軽バン/軽ワゴン（6位）、軽RV（8位）、軽トラック（9位）を合わせると全体の約4割です。これは新車販売台数の割合とほぼ同じであり、中古車市場での軽自動車（乗用・商用含む）の人気が伺えます。

輸入車ボディタイプ別買取ランキング[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/269_2_dcb4b50293f7071c8e9b458ad89d2f2c.jpg?v=202601300321 ]

輸入車ボディタイプ別買取ランキングは、1位のSUV/クロカンと、2位のセダン/ハードトップが大幅に増加したのに対して、他車種の買取台数は減少傾向です。

