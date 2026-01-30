『トランスフォーマー』シリーズ オリジナルグッズが当たるくじ 第三弾販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2026年1月28日(水)12:00より変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』（発売元：株式会社タカラトミー）オリジナルグッズをインターネットで購入できる抽選くじサービス『くじコレ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

くじコレ 『トランスフォーマー』概要

『トランスフォーマー』公式イラストを使用した『くじコレ』でしか手に入らない商品を多数ご用意いたしました！

各賞の商品といたしましては、クッションカバー、アクリルスタンド、アクリルチャーム、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

この機会をどうぞお見逃しなく！

くじコレ 『トランスフォーマー』各賞紹介

期間：2026年1月28日(水)12:00 ～ 2026年3月1日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://kujico.jp/detail/281(https://kujico.jp/detail/281)

■『トランスフォーマー』とは

『トランスフォーマー』は、株式会社タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」＝『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットし、2023年8月にはシリーズ第7弾『トランスフォーマー／ビースト覚醒』が公開されました。 また2024年9月には新次元リアルCGムービー『トランスフォーマー／ONE』も日米同時公開されました。

現在では世界130以上の国と地域で7.3億個以上の販売実績（2025年2月時点）を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。

『トランスフォーマー』玩具公式HP：https://tf.takaratomy.co.jp/

(C) ＴＯＭＹ

「トランスフォーマー」、「ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

くじコレ概要

くじコレ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「Amazon Pay」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

■くじコレ 公式サイト： https://kujico.jp/(https://kujico.jp/)

■くじコレ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/kujico_official(https://twitter.com/kujico_official)

■くじコレ公式アプリダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。