国内供給の減少と海外需要の増加が招く高値相場、2026年は戦略見直しへ／中古車市場統計レポート（2025年12月版）

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社所在地：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口 政人）が運営する中古車情報サイト「車選びドットコム(https://www.kurumaerabi.com/)」は、2025年12月の新車・中古車登録台数の推移および当サイトの販売台数推移をもとに中古車市場の動きをまとめた『中古車市場統計レポート』をご案内いたします。

【中古車市場統計レポート（2025年12月）】より抜粋してご案内いたします。

本調査詳細はこちら：https://www.kurumaerabi.co.jp/useful-details/1356/

自動車販売市場の動向（2025年12月）

新車・中古車の登録動向

まず11月と比較した前月比では、新車登録台数は90.7%と減少、中古車登録台数は112.8%と増加しました。新車に関しては、例年12月は11月と比べて減少する傾向にあり、今年も例年通りの推移を見せています。中古車に関しては、11月から12月にかけて増加しており、こちらも例年通りの動きと言えます。

次に昨年12月と比較した前年比を見てみると、新車登録台数は101.7%、中古車登録台数は103.3%と新車・中古車ともに増加しています。新車に関しては、5ヶ月ぶりに前年同月の登録台数を上回りました。中古車に関しても、この新車販売の回復が下取りや買い取りの発生を後押しし、国内の小売市場に対する供給量を増加させる結果となりました。

新車登録台数[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/270_1_103845d24c517fed0ee488813d392c58.jpg?v=202601300321 ]中古車登録台数[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/270_2_74917c42dc670a99b20182351805748c.jpg?v=202601300321 ]

※「車選びドットコム」では、普通自動車の登録台数を発表している「自販連（一般社団法人 日本自動車販売 協会連合会）」と、軽自動車の登録台数を発表している「全軽自協（一般社団法人 全国軽自動車協会連合会）」の統計データをもとに、新車登録台数と中古車登録台数の推移を紹介しています。

新車供給の回復で「買い替え」が加速

2025年12月の自動車市場は、新車・中古車ともに前年より売れ行きが伸びました。まず新車は、長らく続いていた生産の遅れが解消されたことで、5カ月ぶりに前年の実績を上回りました。この新車の売れ行き回復が、古い車を売って新しい車を買う「買い替え」を促し、中古車市場にも良い影響を与えています。そのため、12月の中古車登録台数は前年比103.3％となり、3カ月ぶりにプラスへ転じました。

厳しい局面の続いた一年

2025年を年間で見ると、中古車市場は厳しい局面が続いた一年だったと言えます。年間の取引台数は約648万台と、前年を0.2％下回り、3年ぶりに前年割れとなりました。特に普通車の流通量が減少したことが、市場全体を押し下げる結果となっています。この背景には、日本の中古車に対する海外需要の高まりがあります。日本車は海外市場で高値が付きやすく、輸出に回るケースが増加したことで、国内市場では慢性的な在庫不足が生じました。その結果、中古車価格は高止まりし、販売現場では仕入れ負担の増加に加え、価格上昇による購買意欲の低下を懸念する声も上がっています。市場規模自体も、過去10年の中で見ても低水準にとどまっています。

輸入中古車需要、正常化へ

輸入車市場においても、2025年の取引台数は前年より1.8％減っています。これまでは新車が足りなかったために中古車に人気が集中していましたが、新車がスムーズに買えるようになったことで、需要が新車へ戻り始めたためです。メルセデス・ベンツやBMWといった主要ブランドも前年を下回り、一時期の過熱した状態から落ち着きを見せています。

中古車情報サイトの動向（2025年12月）

※過去25ヶ月の自動車販売市場と中古車情報サイト「車選びドットコム」の市場動向を比較しています。

※「車選びドットコム」の市場動向は、加盟店専用レポートからの抜粋のため、詳細数値は非公開としています。

国産車の中古車販売傾向【人気ランキング】

2025年12月の中古車情報サイト（車選びドットコム）での中古車販売台数を紹介いたします。以下の中古車登録台数（赤の折れ線グラフ）に注目していただくと、今年の12月は減少傾向にあった中古車登録台数が、増加傾向になりました。

ボディタイプ別販売ランキング

国産車のボディタイプ別ランキングでは、軽自動車が1.2ポイントほどシェアを落としましたが、依然として1位を維持しています。また11月にシェアを伸ばしていたコンパクト/ハッチバックが0.4ポイントシェアを落としています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/270_3_39c68dfcc121aaf1896cc0683469be19.jpg?v=202601300321 ]車種別販売ランキング

国産車の車種別ランキングでは、引き続きプリウス（トヨタ）が1位となりました。また、12月は前月2位だったセレナ（日産）が4位に順位を落とし、ハイエースバン（トヨタ）が17位から8位まで順位を上げるなど、順位の変動が多くありました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/270_4_191b06ab564b149f54ea3cbf9b3e0723.jpg?v=202601300321 ]

◆輸入車の中古車販売傾向【人気ランキング】につきましては、こちらからご確認いただけます。

https://www.kurumaerabi.co.jp/useful-details/1356/

