東京テアトル株式会社から、「映画愛」をコンセプトにしたキャラクタープロジェクト『A Cinematic Girl』が始動

東京テアトル株式会社

東京テアトル株式会社（本社︓東京都新宿区、代表取締役社長︓太田 和宏）は、「映画愛」をコンセプトにしたキャラクタープロジェクト『A Cinematic Girl（ア・シネマティック・ガール）』をローンチいたします。キャラクターデザインには、世界的な人気を誇るイラストレーター、イリヤ・クブシノブ氏を起用。2026年1月30日（金）より、テアトルシネマグループの全劇場でのオリジナルマナーCMの上映やSNSでのコンテンツ展開を開始。また2026年春にはオリジナルグッズも販売予定です。映画へのときめきと愛情をぎゅっと詰め込んだ『A Cinematic Girl』。彼女の存在が誰かの映画を観るきっかけになれたらと思っています。

■「映画愛」がコンセプトのキャラクター

都内の大学に通う21歳。とにかく映画が大好きで、息を吸うように映画を観る日々を送る。 配信でも楽しむけれど、映画館の夢中になれる雰囲気が好きで、ほぼ週1ペースで通っている。「a_cinematic_girl」というSNSアカウントで、映画にまつわる日々の記録を気まぐれに投稿中。 お気に入りの座席は、H-12。

キャラクターデザイン︓イリヤ・クブシノブ（Ilya Kuvshinov）

ロシア出身、東京在住のイラストレーター。

『攻殻機動隊 SAC_2045』のキャラクターデザインを担当。

■展開コンテンツ１.︓劇場マナー動画

テアトルシネマグループの全劇場にて、本キャラクターを起用した新しい劇場マナーCMを上映します。コンセプトは「夢中」。スクリーンからの光を浴びて映画の世界に没頭するキャラク

ターの表情をアート的に切り取りながら、劇場マナーを啓蒙します。

■展開コンテンツ２.︓オリジナルグッズ（2026年春販売開始予定）

キャップスウェットソックストートバッグ

イリヤ・クブシノブ氏のキャラクターイラストを使用したオリジナルグッズを、2026年春よりテアトルシネマグループの劇場やテアトルシネマグループONLINE STOREで販売予定。

スウェット、キャップ、トートバッグ、ソックス等を展開。

※実際の商品と仕様が異なる場合がございます

テアトルシネマグループONLINE STORE︓https://ttcg.official.ec/

■展開コンテンツ３.︓キャラクターSNS

映画愛に溢れるシネマティックガールが観たおすすめ映画の紹介や、日々の記録を中心に、グッズ情報などプロジェクトに関するニュースも更新していきます。

おすすめ映画紹介の第一弾は「踏み出したくなるスニーカー映画」

Instagram アカウント︓@a_cinematic_girl https://www.instagram.com/a_cinematic_girl/

■プロジェクトイメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JHp5zWU7ONQ ]

【Staff List】

Creative Director︓YUTAKA SONE

Art Director︓MAI KATADA

Planner︓NATSUMI KURASHIKI

Content Producer︓TAISUKE KUMADA

Director︓DAIKI KAMOSHITA (P.I.C.S. management)

Character Design︓ILYA KUVSHINOV

Character Animation︓KINUKO IMAOKA

Music︓MOTO KAWABE

Mixing Engineer︓AKIYOSHI TANAKA

Recording Engineer︓TETSUYA KANESHIGE

Music Producer︓SHUHEI TAKEDA

Producer︓MAO SUZUKI (P.I.C.S.)

Production Manager︓YUKI ADACHI (P.I.C.S.)