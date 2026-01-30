AIアイドル『ゆめみなな』デビュー楽曲のミュージックビデオを公開

KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、2026年2月15日（日）にデビュー配信を予定している5人組AIアイドルのセンター『ゆめみなな』のデビュー楽曲「ナナノホシノナ」のミュージックビデオ（MV）を、2026年1月30日（金）21:00にYouTubeにてプレミア公開することをお知らせします。あわせて、Apple Music、Spotifyをはじめとする主要音楽プラットフォームにて、順次楽曲配信を開始します。

本MVは、AIによるクリエイティブと人による表現を組み合わせた新しい制作手法により制作されています。また、2025年12月8日に発表したファン参加型企画「#みんプロ第3弾」で募集したイラスト作品を一部使用しており、ファンの皆さまと共に創り上げた映像作品となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=__hTc7IeKv4 ]

なお、『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネルは公開から8日で登録者数2,000人を突破しており、デビューに向け大きな反響をいただいています。

https://www.youtube.com/@Yumeminana

https://x.com/yumeminana_VT

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

『ゆめみなな』について

「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる 5人組AIアイドルのセンターで、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

『ゆめみなな』プロフィール

「みんなの夢を応援する、夜空の案内人」

皆さんが抱いている小さな夢や目標、そして叶えたい未来を、七色の星の光で照らし、応援します。