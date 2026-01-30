トヨタ自動車 アンテロープス豊田大会 「FIT-EASY presents」冠大会として開催しました

フィットイージー株式会社 2026年1月24日（土）、25日（日）に、フィットイージー株式会社（以下：当社）が活動を支援しているトヨタ自動車女子バスケットボール部「アンテロープス」のホームゲームが愛知県豊田市のスカイホール豊田で開催されました。本大会「FIT-EASY presents 大樹生命 Wリーグ2025-26 第12週 豊田大会」は、当社の冠試合として開催。アンテロープスとのコラボグッズの販売を実施したほか、試合時にはアンテロープスのチアリーダーとコラボレーションしたパフォーマンス、試合終了後には、当クラブの会員様と選手によるフリースロー対決を開催するなど、2日間に渡って大会を盛り上げました。

◆「FIT-EASY presents大樹生命 Wリーグ2025-26 第12週 豊田大会」概要

日時：2026年1月24日（土）、25日（日）

開場時間：11:00

試合開始：13:00

対戦カード：トヨタ自動車アンテロープス × アイシン ウィングス

場所：スカイホール豊田（愛知県豊田市八幡町1丁目20）

来場者数：24日（土）2,551名、25日（日）2,166名

１. FIT-EASY×ANTELOPES×HoopsPeeps コラボグッズ会場販売

会場では当社の特設ブースを設け、アンテロープスの選手全員が集合したイラストがあしらわれたトートバッグやタオル、各選手などの缶バッジの3種類（オリジナルコラボグッズ）を販売しました。

◆商品ラインナップ

（1）トートバッグ 販売価格：3,300円

（2）タオル 販売価格：2,500円

（3）缶バッジ 販売価格：1個500円、2個目以降：400円（全15種）

（4）缶バッジ 全種セット 販売価格：5,600円

（5）スペシャルセット 販売価格：10,000円

（トートバッグ、タオル、缶バッジ全種セット） ※すべて税込価格

２. アンテロープス選手とシューティング対決！

各日の試合終了後には、事前応募に当選した当クラブの会員様（ご家族）がアンテロープスの選手と1対1でシューティング対決を開催しました。

メインコートでおこなわれた対決では、参加者はフリースローラインから、ハンディキャップとして選手はスリーポイントラインから1投ずつ投げ、先に決めたほうが勝利というサドンデス方式で実施。白熱した展開に会場からは大きな歓声が上がりました。

３. チアリーダーとのコラボパフォーマンスパフォーマンスで会場を盛り上げた 当クラブの会員様(24日)パフォーマンスで会場を盛り上げた 当クラブの会員様(24日)

両日の試合中には、相手チームのフリースロー時にゴール下にて、当クラブの会員様や昨年8月に開催した当社主催のボディメイクコンテスト「FIT-EASY CUP」の入賞者らが、アンテロープスのチアリーダーとともにパフォーマンスを実施しました。

またゴール下付近で観戦される皆さまには、マッチョになった大神雄子ヘッドコーチのイラストが描かれたボードを手に応援いただき、試合を一層盛り上げました。

ボードを手に声援を送るファンパフォーマンスでチアを抱き上げる 会員様 25日（日）４. 当社の「福利厚生」の一環として 社員がスタンドから声援を送る

当社の福利厚生の一環として、各日約30名の社員が試合を観戦しました。

2日間ともアンテロープスが勝利を収め、観戦した社員はコートで躍動する選手たちの熱気を間近で感じることができ、また社員1名が“コートDJ”として参加し、試合前後のイベントにおいて、会場を沸かせました。

この取り組みにより社員間でのコミュニケーションが活性化され、女子バスケットボールWリーグで首位を走る「アンテロープス」の試合を間近で見られる非日常を味わうことで、リフレッシュすることにも繋がり、今後のモチベーションが高まる貴重な機会となりました。

当社は、今後もアンテロープスの選手やチームスタッフと共に、会員様や地域の皆さまが参加できる交流イベントや体験型企画を積極的に展開し、スポーツの魅力や健康づくりの大切さを広めてまいります。

また、双方の強みを生かした新しい取り組みを通じて、地域に根差した活動の輪を広げ、スポーツとフィットネスの価値をより多くの方々に届けてまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資本金：1,356,005,125円

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従業員数：304名 ※2025年10月1日時点

店舗数：256店舗 ※2026年1月30日時点

URL：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）