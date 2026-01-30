TRPチャネル研究を、もっと身近に。マンダムのTRPチャネル研究情報ページをリニューアル！

株式会社マンダム

株式会社マンダム(以下マンダム)は、マンダムコーポレートサイトにて公開している、「TRP(トリップ)チャネル」に関する情報ページを、2026年1月30日にリニューアルしました。

TRPチャネルの研究成果だけでなく、研究の背景や考え方、私たちの生活にどう関係しているのかなど、TRPチャネルの世界をより身近に感じていただけるサイトとなっています。

https://www.mandom.co.jp/special/topics03.html

TRPチャネルとは、「熱い」「冷たい」といった温度の刺激や、唐辛子を食べた時の「辛い」「痛い」という感覚、さらには化粧品が肌に合わない時の「ピリピリ感」など、私たちの日常の“感覚”を受け取るセンサーのひとつです。こうした温度や化学刺激を感じることは、危険を避けたり快適な生活環境を保つために重要で、TRPチャネルはそれらの刺激を感知して身体に信号を送る、大切な“感覚センサー”です。

マンダムでは、2005年から20年以上にわたり、このTRPチャネル研究に取り組んできました。デオドラント製品などの「快適な清涼感の追求」や、化粧品使用時にまれに感じるピリピリとした「不快刺激の低減」など、多岐に渡るテーマで研究を重ね、その成果を安全性・機能性・快適性の高い製品づくりに応用しています。

【TRPチャネルがぐっと身近になる3つのポイント】

- 普段の生活で触れることのない「TRPチャネル」。実は、日常には「TRPチャネルあるある」がいっぱいです。共感しながら理解が深まります。- どんな“困りごと”から研究が始まったのか。私たちの生活とTRPチャネル研究の繋がりが見えてきます。- 難しくなりがちなポイントを図や例を用いて説明しており、TRPチャネルを初めて知る方にもぴったりです。

本サイトを通じてマンダムのものづくりの考え方、そしてTRPチャネル研究の面白さに、ぜひ触れてみてください。