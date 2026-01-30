チャージ！presents「潜入！カンパニーＳＰ～宮城のスゴい企業のウラ側～」を放送！

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)は、２０２６年２月７日（土）にチャージ！presents「潜入！カンパニーＳＰ～宮城のスゴい企業のウラ側～」を放送します。

県内の企業をはじめ、工場や現場に潜入し、その仕事の裏側に迫る「潜入！カンパニー」。平日の夕方（午後４時３５分～）に放送している「チャージ！」の人気コーナーを特別拡大版として放送します。

第６弾となる今回は、「アイシン高丘東北」「エフアシスト」「金市朗」「にしき食品」の裏側に潜入。宮城にあるスゴイ企業のウラ側、そしてそこで働く人たちの熱い思いに迫ります。

～アイシン高丘東北～

車の“走る・曲がる・止まる”に欠かせない部品づくりを行うアイシン高丘東北。ロボットや３Ｄカメラなどの新しい技術を取り入れながらも、最後に高い品質を支えるのは人の“手”と“目”です。さらに今回はトヨタ自動車東日本も全面協力！日本が世界に誇る、自動車産業を支えるアイシン高丘東北の技術力の秘密に迫ります。

～エフアシスト～

プロテインのＯＥＭ製造を行うエフアシスト。特徴は大手企業と比べても遜色のない高品質な商品を作りながら、小ロットでも受注するフットワークの軽さ。少量多品種で市場での存在感を発揮するエフアシストのパートナーは、障害者就労支援施設です。「障害者だからこそ出来る」をテーマに誰もが活躍する社会の実現を目指す企業に潜入します。

～金市朗～

居酒屋事業を中心に、美味しさと緻密なこだわりで人気に拍車が掛かる「金市朗」。多くの客から支持される美味しさの秘密は、毎朝石巻市場で直接買い付ける様々な種類の鮮魚。そして、仕入れから数時間以内に下処理を行うスピード感です。商品開発では、もともと宮城で 馴染みのなかった魚種を積極的に活用。「想像以上の美味しさを創造する」企業の裏側に潜入します。

～にしき食品～

企業のプライベートブランド食品やレトルト食品の製造で強みを発揮するにしき食品。岩沼市の玉浦小学校と１年をかけて行われてきた“学校のカレープロジェクト”がついに完結します。小学生の夢を実現しようと奮闘するカレーのプロたち。プロジェクトを通して、岩沼、宮城、全国に笑顔を届けようとする企業に迫ります。

◆番組名 チャージ！presents

「潜入！カンパニーＳＰ ～宮城のスゴい企業のウラ側～」

◆放送日時 ２０２６年２月７日（土）昼１２時５５分～午後１時５０分

◆放送エリア 宮城県ローカル

◆配信 東北総合ポータル「ｔｏｐｏ」https://topo-tv.jp/

番組放送後配信予定