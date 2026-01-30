テレビ朝日とAimingによる実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』が新たに韓国語・インドネシア語に対応！さらにMac OSでのリリースが決定！

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日は株式会社Aimingと共同制作の実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称、『べっぴん荘』）について、新たに韓国語・インドネシア語対応の追加と、Mac OSでのリリースが決定したことをお知らせいたします。

■本日より新たに韓国語・インドネシア語の対応を追加！さらにMac版に対応も決定！

以前より公表していたグローバル展開の一環として、『べっぴん荘』は現在対応している日本語、中国語（簡体字・繁体字）、英語に加えて新たに韓国語とインドネシア語の対応追加が決定いたしました。製品版に先駆けて、現在公開中の体験版でも本日より追加2言語でのゲームプレイが可能となっております。

また、従来のWindows版に加え、より幅広いプレイ環境で本作をご体験いただけるように新たにMac OSでの対応が決定いたしました。3月4日の製品版リリースに向け、今後も世界中のファンの皆様のリクエストにお応えできるよう、さらなるグローバル展開やプレイ環境の拡充を継続してまいりますので、ぜひご注目ください。

〈Steam(R)ストアページ〉

https://store.steampowered.com/app/3898860/_/

〈体験版ページ〉

https://store.steampowered.com/app/4004740/___Demo/

〈公式X〉

https://x.com/antena_binbin

■1/30(金)20時より菜緒役、花城奈央さんによるゲームプレイを配信！

1月30日(金)20時よりAimingMovies（https://www.youtube.com/@AimingMovies）にて、べっぴん荘のヒロインの一人で主人公の幼馴染の菜緒役を演じる花城奈央さんによるゲームプレイ配信を行いますので、ぜひご覧ください。また、『べっぴん荘』に関する動画も同チャンネルで公開しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。

〈配信情報〉

タイトル：【べっぴん荘】ヒロイン本人 花城奈央さんがゲームをプレイ！」

配信URL ：https://youtube.com/live/XZu_3HUCc_A

配信日時：1月30日(金)20:00開始予定

出演：花城奈央（きゅ～くる）

■台湾で開催中のTaipei Game Show 2026に『べっぴん荘』が参加！

1/29～2/1に台湾で開催中のTaipei Game Show 2026に『べっぴん荘』が参加しております。

1/29は開幕直後から台湾内外の多くのメディア関係者や熱心なプレイヤーがブースに来場し、実写ならではの没入感とタイトルが持つ独特な空気感に注目が集まり、展示映像や試遊体験を通して国境を越えた高い関心が寄せられました。

〈Taipei Game Show〉

https://tgs.tca.org.tw/method_j.php

■1/31(土)放送の『アイ＝ラブ！げーみんぐ』にべっぴん荘のキャストが登場！

1/31(土)放送の『アイ＝ラブ！げーみんぐ ～○○さんがオンラインになりました～』（テレビ朝日）にべっぴん荘のキャストが登場いたします。前回のゲームプレイ時にアインシュタイン河井さんが注目していたあのキャストも登場!?ぜひご視聴ください。

〈番組情報〉

タイトル： 『アイ＝ラブ！げーみんぐ ～○○さんがオンラインになりました～』

番組URL ： https://www.tv-asahi.co.jp/ilovegaming/

放送日時：1月31日(土)深夜 3:40～ ※関東ローカル

■『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』とは

一人称視点の実写映像でストーリーが繰り広げられる、没入感の高い恋愛シミュレーションゲームです。

大学新生活初めての一人暮らし。トラブルで住む場所を失ったあなたは、シェアハウスで５人の女性と過ごすことに。ひとつ屋根の下で過ごす１年間のなかで、彼女たちとの関係は少しずつ変化していく。

ヒロインたちの気持ちを"敏感"に感じ取り、あなたの選択で最高な恋の結末を迎えることはできるのか？

あなたの恋のアンテナの力が試される。

■ゲームストーリー

上京し、夢と期待に胸を膨らませていたはずの大学生活。

しかし、思わぬトラブルで住む場所を失ったあなたは、運命に導かれるように別嬪荘と名付けられたシェアハウスで暮らすことに。

そこで待っていたのは、性格も個性も全く異なる、魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活。

春の出会いから冬の聖夜まで、別嬪荘での1年間は、水着選び、ハロウィン、そして特別なクリスマスなど、二度と忘れられないイベントで彩られる。甘くて、ちょっとおバカな共同生活があなたを待っている。

■登場ヒロインについて

▼菜緒

昔からあなたのことを知る、やきもち焼きの幼馴染。

キャスト:花城奈央（https://x.com/cu_clu_nao）

▼凪

アイドルを目指している練習生。本当は優しいのに素っ気ない態度をとってしまう一面も。

キャスト：渚のん（https://x.com/nagisa__non）

▼アノン

アルバイト先の頼れるリケジョの先輩。才色兼備で包容力もあり、あなたを癒してくれる。

キャスト：あのん（https://x.com/anon_551）

▼流花

親友の妹だが現在は大人気アイドル。無邪気で放って置けないキュートな存在。

キャスト：北野瑠華（https://x.com/official_ruka25）

▼美玲

アルバイト先の常連客。ミステリアスな魅力を持つ年上のお姉さん。

キャスト：神山みれい（https://x.com/mirei_burlesque）

■『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』が各種音楽配信サービスで絶賛配信中！

べっぴん荘の主題歌『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』が、主要音楽配信サービスにて好評配信中です。本楽曲はゲーム内で大人気アイドルとして登場する4人目のヒロイン・流花（北野瑠華）が所属する「ANTENNA GIRLS」の最新曲として実際にリリースされております。作中に登場する彼女たちの雰囲気そのままに明るく元気なポップソングに仕上がっており、本ゲームのストーリーになぞらえた歌詞にも注目です！

〈配信サイト〉

https://linkco.re/6qZqQuuG

＜ゲーム概要＞

タイトル：『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』

ジャンル：実写恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：Steam(R)

体験版：https://store.steampowered.com/app/4004740/__Demo/

製品版：https://store.steampowered.com/app/3898860/_/

発売日：2026年3月4日(水)

公式X：https://x.com/antena_binbin

(C) tv asahi・Aiming Inc.

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。