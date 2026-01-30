～オンラインとリアルで世界とつながる学びを～　Classmate株式会社に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、おおさか創業2号投資事業有限責任組合（以下「だいしん創業支援2号ファンド」）より、留学の経済的・地域的格差の解消を目指した教育サービスを提供するClassmate株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：井坂 浩章、以下「Classmate」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

Classmateは、「Open World Through Education!」をミッションに掲げ、海外留学の経済的・地理的な格差解消を目指しています。主力事業であるメタバース空間での「オンライン留学」に加え、フィリピンでのリアルな海外教育旅行を組み合わせたハイブリッドな学びの機会を創造し、英会話、国際交流、異文化理解を体験できます。全国の自治体や学校にも導入され、累計5,600名を超える生徒に多様な学びの機会を提供しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/313_1_5de9cfcd097ecdf8157c80b2b94eb551.jpg?v=202601300321 ]

◆だいしん創業支援2号ファンドについて

当ファンドは大阪地域における創業期・第二創業期の中小企業の成長を支援し、産業化を推進することを目的として大阪信用金庫と共同で2014年に設立した「だいしん創業支援ファンド」の後継ファンドです。当ファンドは日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携し、創業期・第二創業期の事業ステージに応じた支援を行っています。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/313_2_0841cd5000ed1201b23b9c7d4d2523ec.jpg?v=202601300321 ]