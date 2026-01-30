2025年の世界陸上・デフリンピックのレガシーを未来の東京へつなぐ　「ビジョン2025 レガシーブック」を公表しました

東京都

2025年に東京で開催された世界陸上とデフリンピック。東京都はこれまで、大きな価値をもたらす両大会の開催を活力とし、スポーツの力で東京の未来を切り拓くため、大会後のレガシーも見据え、様々な取組を進めてきました。

このたび、これらの取組の成果や両大会がもたらしたレガシーを「ビジョン2025 レガシーブック」として取りまとめ、公表しましたので、お知らせします。

レガシーブックのポイント

・両大会を通じて目指す姿をまとめた「ビジョン2025」(令和５年

２月公表)等に基づき推進してきた様々な取組を総括

（例：デジタル技術を活用したユニバーサルコミュニケーションの

促進、子供たちの大会参画、持続可能性の取組 など）

・各取組の成果を大会後も継承・発展させるため、両大会がもたら

しレガシーや今後の取組の方向性を、「こども」「共生社会」

「今後の国際スポーツ大会」に整理

・各取組の実績数値や大会時の写真に加え、大会をともに創り上げた方々（選手や大会関係者、取組に

参画した子供たち など）のコメントも掲載し、取組の成果等をわかりやすく紹介

○公表資料は、以下の「スポーツTOKYOインフォメーション」

からご覧いただけます。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/vision_2025.html

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツで輝く」「スポーツでつながる」

「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

▲2050東京戦略

【問合せ先】

スポーツ推進本部国際スポーツ事業部大会総合調整課 電話：03-5388-3849（直通）