AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」、イラスト1枚から表現の幅を広げる「ポラロイド風生成ツール」を提供

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーである Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）が運営するAI二次元創作プラットフォーム「PixAI」は、既存のイラスト1枚をポラロイド写真風のビジュアルへ変換できる機能「ポラロイド風生成ツール(https://pixai.art/ja/generator/preset/polaroid)」を提供しています。

本機能は、イラスト作品に“記録性”“収集性”“物語性”といった新たな価値を付加し、創作者の表現手法を拡張することを目的としています。

PixAIは、キャラクター創作を中心としたAIイラスト分野において、グローバルで多くのユーザーに利用され、高い評価と支持を獲得してきました。「ポラロイド風生成ツール」を通じて、創作者が自身の作品世界をより印象的に伝え、共有できる創作体験の提供を目指しています。

機能概要・主な特長

「ポラロイド風生成ツール」は、既存のイラストをもとに、ポラロイド写真特有のフレーム構成や質感、余白表現を自動で生成する機能です。

- イラスト1枚から、ポラロイド写真風ビジュアルを即時生成- 写真のような“記録性”と、イラストならではの世界観を両立- 複数枚でのシリーズ展開を想定したコレクション性の高い設計

完成したビジュアルは、単なる装飾ではなく、作品の一場面を切り取った「記録」として、キャラクターや世界観の魅力をより強く印象付けます。

表現面での進化と創作体験の向上

本機能では、PixAIが培ってきたAI画像生成および構図制御技術を活用し、以下の点で表現品質と使いやすさを向上させています。

- キャラクターの存在感を損なわない自然なフレーミング- 過度な加工感を抑えた、ポラロイド調の質感表現- SNS投稿やポートフォリオ掲載を想定した高い視認性

これにより、専門的なデザイン知識がなくても、作品の印象を変えたアウトプットを直感的に制作することが可能です。

使用事例・活用イメージ

「ポラロイド風生成ツール」は、以下のような用途で活用されています。

- オリジナルキャラクター（OC）の設定資料・補足ビジュアル- キャラクターの日常シーンや感情表現の演出- SNS投稿用のシリーズ画像や企画コンテンツ- 世界観紹介や作品アーカイブ素材としての活用

特に、複数のビジュアルを並べることで、時間の経過や関係性の変化を表現できる点が、創作者から高く評価されています。

想定ユーザー・創作シーン

本機能は、以下のようなユーザー層・創作シーンを想定しています。

- オリジナルキャラクターを継続的に制作するクリエイター- SNSを中心に作品発信を行うイラストレーター・AIアーティスト- 世界観やストーリー性を重視したビジュアル表現を行いたい方- 作品を「見るもの」から「集めるもの」へ昇華させたいユーザー

初心者から上級者まで、幅広い層が活用できる点も特長です。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、単なる画像生成にとどまらず、「創作プロセスそのものをより楽しく、続けやすくする体験」の提供を重視してまいります。「ポラロイド風生成ツール」のように、既存作品に新たな切り口を与える機能を拡充し、創作者一人ひとりの表現と発信の可能性を広げていく方針です。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official- PixAI 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP