ローソンにおいて「dポイント山分けキャンペーン（第1弾・第2弾）」を開催
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ローソン・ナチュラルローソン・ローソンストア100において「【ローソン】dポイント山分けキャンペーン（第1弾・第2弾）（以下、本キャンペーン）」を、2026年2月1日（日）から2026年3月31日（火）までの期間で開催いたします。
本キャンペーンにはエントリーが必要です。キャンペーンサイトよりエントリーの上、ローソン・ナチュラルローソン・ローソンストア100の対象店舗で、お会計の際にdポイントカード※1をご提示かつ200円（税抜）以上のお買物で期間中に1ポイント以上ためていただくと、dポイント（期間・用途限定）200万ポイントを山分けし進呈いたします※2。
ドコモは今後も、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
※1 「dカード(R)」「dカード GOLD U」「dカード GOLD(R)」「dカード PLATINUM」「dカード プリペイド裏面」のdポイントカードも対象となります。
※2 進呈するキャンペーンポイントは期間・用途限定（有効期限:進呈期から約2か月間）で、第1弾は2026年3月末頃、第2弾は2026年4月末頃の進呈を予定していますが、システムの都合により、遅れる場合があります。
* 「d払い」「dカード」「dカードGOLD」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
