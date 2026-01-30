WAON POINTが当たるキャンペーン開催！～一等最大10,000ポイントが200名さまに当たります！！～

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治）は、２月１日(日)から２月２８日(土)まで、WAON POINT一等最大１０，０００ポイントが当たるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、マルエツ全店舗（魚悦糀谷店を除く）でWAON POINTがたまるカードをお買い物時にご提示いただくと、最大10,000ポイントが当たります。期間合計1,000円（税込）ごとに1口自動エントリーいたします。ぜひ、この機会をお見逃しなく、マルエツでWAON POINTがたまるカードをご利用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128083/table/163_1_e76dd7851f04fe06dae6794ec2d7b05f.jpg?v=202601300321 ]

詳細については、以下キャンペーンページをご確認ください

URL: https://www.smartwaon.com/ext/001/maruetsu/cp_202602_10000wp/

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。