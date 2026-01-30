「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズ認定を取得

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、このたび、2026年1月30日にスポーツ庁が認定・発表した、従業員の健康増進に向けた積極的なスポーツ推進活動の評価制度「スポーツエールカンパニー2026」において、6年連続となる「ブロンズ認定」を取得しましたことをお知らせいたします。

■スポーツエールカンパニーとは

スポーツエールカンパニーは、スポーツ庁が従業員の健康増進に向けたスポーツ推進に積極的に取り組む企業を認定する制度です。

世論調査では、成人の週1回以上のスポーツ実施率が、特に20～50代の「働き盛り世代」で全体平均を下回る傾向が明らかになっています。仕事や家事・育児などを理由に運動時間が確保しにくい世代であることから、職場で自然とスポーツに触れられる機会づくりの重要性が高まっています。

こうした背景を踏まえ、スポーツ庁では、朝や昼休みの体操・ストレッチ、階段利用の促進、徒歩・自転車通勤の推奨、スタンディングミーティングの導入など、競技スポーツに限らず日常的な運動機会の創出に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」（英語名称：Sports Yell Company）として認定しています。

参考：スポーツエールカンパニー公式サイト

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

■認定のポイント（当社の取り組み）

1. 毎月開催する「ウォーキングイベント」による健康習慣づくり

当社では、従業員の健康増進とコミュニケーション活性化を目的に、2019年7月から約6年間にわたり、ほぼ毎月ウォーキングイベントを実施しています。個人戦や部署対抗戦など、誰もが楽しみながら参加できる工夫を凝らしています。

年に一度開催する全社員イベントでは、外部会場まで実際に歩いて移動する「リアルウォーキング」を実施。代表取締役の歩数を予想する企画など、遊び心を取り入れた仕掛けが好評です。また、ウォーキングアプリを活用して歩数を可視化・共有することで、従業員同士が互いに励まし合いながら健康意識を高めています。

さらに、「ウォーキング×謎解き」や「ウォーキング1on1」などのゲーミフィケーション施策も展開。楽しみながら運動習慣を定着させるだけでなく、部署を越えた交流のきっかけづくりとしても大きな効果を生み出しています。

2. 専門講師を招いた健康ワークショップの定期開催

ウェルビーイング活動を推進する独立専門部門「ヘルスデベロップメント」が主導し、外部専門家を招いた健康セミナーやワークショップを開催。全社横断プロジェクトメンバー「Wellnessアンバサダー」もウェルビーイング活動を盛り上げ、従業員の健康意識向上を継続的に支えています。

3. チャリティ駅伝参加を通じた社会貢献と心身の健康促進

2023年度から、「NIPPON ITチャリティ駅伝」のスポンサーとして、社内で参加者を募って駅伝に参加しています。また、定期的に皇居周辺で自主参加のランニングも実施し、部署を越えた交流と楽しみながらの運動を促進しています。

社会貢献活動の参加は幸福感向上にもつながり、身体面だけでなく精神面でのウェルビーイングにも好影響をもたらしています。

■今後の展開

当社は今後も、従業員一人ひとりが心身ともに健康で働ける環境づくりを推進するとともに、ウェルビーイング経営を自社の実践を通じて社会へ広げていきます。スポーツを起点にした健康増進施策のさらなる拡充に取り組み、より多くの社員が「楽しみながら続けられる」仕組みづくりを目指してまいります。

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net