水を通じて「環境」を考える！没入型体験施設「ワンダリア横浜」に協賛

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(代表取締役社長：藤井 靖之、本社：東京都港区)は、株式会社ディー・エヌ・エー（以下 DeNA）が企画・運営する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（2026年3月19日開業）において、ゾーンスポンサーとして協賛することをお知らせします。

アクアクララは、「安全・安心でおいしい水」を提供するだけでなく、使い捨てプラスチック削減や輸送負荷低減など、環境負荷の少ないウォータービジネスモデルを通じて、持続可能な社会の実現に取り組んできました。本取り組みは、自然環境や生態系をテーマにした体験を提供する「ワンダリア横浜」の世界観と高い親和性を有しています。

■ 環境と共生する体験価値を、 “水”を通じて届けるパートナーシップ

「ワンダリア横浜」は、深海や高原・原生林・洞窟など自然や都市を舞台にした6つのゾーンを巡り、来館者が生き物や自然 とのつながりを体感できる没入型体験施設です。

アクアクララは、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを提供する本施設であれば、生命の源である「水」に対しても新たな驚きや気づきが生まれると判断し、全ゾーンへの協賛を決定しました。

また、施設内の「ワンダリアカフェ」にはアクアクララのウォーターサーバーを設置し、ペットボトルを使用しない飲料提供を行うことで、来館者に快適な体験を提供すると同時に、環境配慮型の選択肢を自然に体感できる場を創出します。

■ アクアクララが取り組む環境配慮型宅配水サービス

アクアクララのサービスは、

・リターナブルボトルの採用による廃棄物削減（長期使用を前提とした製品設計）

・国内分散型製造拠点による安定供給体制構築

・循環型物流によるCO2排出量の低減

など、環境負荷を抑えた仕組みを特徴としています。

今回の協賛を通じて、アクアクララは「水を選ぶことが、環境を考えることにつながる」というメッセージを、エンターテインメント体験の中から発信していきます。

■ 施設概要

施設名：ワンダリア横浜 Supported by Umios

開業日：2026年3月19日（木）

所在地：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1号

BASEGATE横浜関内 タワー3～4階

企画・運営：株式会社ディー・エヌ・エー

公式サイト：https://wonderia.jp

アクアクララは今後も、環境との調和を大切にしながら、人々の暮らしの質を高めるサービスの提供と、持続可能な社会づくりに貢献すると共に、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向けウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井 靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業

https://www.aquaclara.co.jp/