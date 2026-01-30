【2026年1月法改正対応】建設・設備工事の実務担当者向け　調査義務範囲の拡大で業界に影響が広がる「工作物石綿事前調査」を実務目線で解説する無料オンラインセミナーを開催

小田原鉱石株式会社

小田原鉱石株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役：高橋淳、https://www.odawarakoseki.co.jp/ ）は、制度の基礎から現場で迷いやすいポイントまでを実務目線で解説する無料オンラインセミナー「これから必須になる！工作物石綿事前調査の基礎知識と実務ポイントセミナー」を2026年2月19日（木）および2026年3月3日（火）に開催いたします。

セミナーに申し込む（無料） :https://www.odawarakoseki.co.jp/kousaku/?utm_source=email&utm_medium=flyer&utm_campaign=202602

■これから必須になる！工作物石綿事前調査の基礎知識と実務ポイントセミナー

2026年1月より設備工事におけるアスベスト（石綿）規制が改正され、「工作物石綿事前調査」が一部

義務化されます。電気工事・配管工事・空調・断熱工事など、建設・設備工事に関わる実務担当者に

は、これまで以上に正確な判断と対応が求められるようになります。

本セミナーでは「自分たちの工事が工作物に該当するのか分からない」「建築物との違いや判断基準が

あいまい」「調査から報告の流れにどこまで関与すべきか不安」などの現場での不安や迷いを減らすこ

とを目的に、制度説明にとどまらず、実務担当者が実際に直面しやすい判断ポイントを整理。過去に多

数のセミナー登壇実績を持つ小田原鉱石株式会社代表取締役高橋淳が、現場に近い立場から分かりやす

く解説いたします。

チラシのPDFデータはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d176574-2-ebf5cb3895fba44a3983fa3c03361cb4.pdf

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176574/table/2_1_5b1b383369e5e7fdc6183755536bfd6c.jpg?v=202601300321 ]

■講師紹介

高橋 淳（たかはし じゅん）

小田原鉱石株式会社 代表取締役

2015年にアスベスト調査・分析を専門とする小田原鉱石を設立し、代表を務める。行政施設、工場、ホテルなど幅広い建物の調査実績を重ねてきた。関連団体セミナーの登壇経験も多数あり、現場に近い分析会社として日々のアスベスト課題解決に取り組んでいる。

■小田原鉱石株式会社 概要

代表取締役 ： 高橋 淳（たかはしじゅん）

設立 ： 2015年5月21日

所在地 ： 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2 階

HP ： www.odawarakoseki.co.jp(https://www.odawarakoseki.co.jp/)

事業内容 ： アスベストに関する調査分析

およびコンサルティング