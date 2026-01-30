才能は武器にも、枷にもなる――虹色が招く波乱！ 『虹色魔導師は目立ちたく無い３』発行 いずみノベルズ1月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いずみノベルズの新刊『虹色魔導師は目立ちたく無い３』（著者：プリン伯爵、イラスト：七草マキコ）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

いずみノベルズは、「小説家になろう」などのWeb小説投稿サイトに掲載された小説作品から厳選した作品を商業書籍として刊行し、より広い読者に新しい才能・作品に触れる機会を提供することを目指します。

（「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

『虹色魔導師は目立ちたく無い３』

https://izuminovels.jp/isbn-9784295604471(https://izuminovels.jp/isbn-9784295604471)

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604471(https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604471)

著者：プリン伯爵

イラスト：七草マキコ

小売希望価格：電子書籍版 1,300円（税別）／印刷書籍版 2,200円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六版／カラー／本文266ページ

ISBN：978-4-295-60447-1

企画編集：合同会社技術の泉出版

発行：インプレスNextPublishing

発売：株式会社インプレス

発売日：2026年1月30日

＜＜あらすじ＞＞

学園内の序列を決する一大行事、魔導大会が幕を開ける。日頃から研鑽を積んできた生徒たちが、自らの魔法と誇りをぶつけ合う、否が応でも注目を集める晴れ舞台だ。本来は観戦に徹するつもりだったマリスも、思わぬ流れから出場を余儀なくされる。目立たぬよう慎重に振る舞うはずが、その一挙手一投足は周囲の想像を軽々と超え、結果として視線を独占してしまう。その活躍は学園の外にまで届き、他国の王や聖女の関心をも惹きつける一方、裏で蠢く邪悪な思惑を呼び寄せることになる。虹色魔導師である正体が露見したマリスは、ハルマスク王国の暗部に攫われてしまう。彼を救うため、ロゼッタたち仲間、両親、そして目的を秘めた謎の女性が動き出す。交錯する思惑の中、マリスは再び学園へ帰還できるのか――運命が大きく揺れ動く転機が訪れる。

＜＜著者から一言＞＞

今巻は新しいキャラを複数迎えた第3巻！

WEB版ではサクサク進んでいた魔導大会もより細かく、キャラ同士の掛け合いなど楽しめる要素は満載です。

そして表紙はなんと...ガウェインさんですよ！個人的にも気に入っているちょっと斜に構えた男。イケメンは正義。挿絵も迫力満載ですので必見です！流石は七草マキコ先生のイラスト...素晴らしいの一言に尽きます。

そして、魔法で応戦する場面が特に多く出てくる今巻ですが、ぶっちゃけますと魔法名を考えるのが一番時間がかかるんですよ。ただ、魔法を考えている時って自分は中二病なのだ、と強く意識すると案外ポロっと浮かび上がります。

これ、オススメの方法です。

＜＜著者紹介＞＞

プリン伯爵

パソコン修理業をやりつつ執筆し第12回ネット小説大賞小説部門で受賞し「虹色魔導師は目立ちたく無い」でライトノベル作家としてデビュー。趣味は多趣味な為書ききれませんが主に車いじり、カラオケ、ハンドメイドなどを嗜んでおります。

＜＜イラストレーター紹介＞＞

七草マキコ

イラストレーター。生活感のあるファンタジーイラストが得意。

ライトノベル挿画、ゲームイラスト、漫画アシスタントなどで活動中。

＜＜目次＞＞

魔導大会でも目立ちたくない

誘拐されても目立ちたくない

エピローグ

書籍版特典ショートストーリー

五色魔導師は助けたい

＜＜掲載イラストより＞＞

＜＜いずみノベルズについて＞＞

『いずみノベルズ』は、NextPublishingを利用したスピーディな刊行と電子・印刷書籍の同時制作、プリントオンデマンドによる返品・絶版・断裁のないサスティナブルな出版モデルを特徴とする、Web小説の商業化ライト文芸レーベルです。

公式サイト： https://izuminovels.jp/(https://izuminovels.jp/)

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、

Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

