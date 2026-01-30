テクニカルショウヨコハマ2026（第47回工業技術見本市）に、今年も日本技術士会神奈川県支部が出展（2月4～6日）

公益社団法人日本技術士会

素材・部品・研究開発・製造・ITおよび環境問題のハードとソフトが結集する工業技術・製品の総合見本市『テクニカルショウヨコハマ』に今年も、公益社団法人日本技術士会神奈川県支部として出展します。情報収集や技術交流の場としてぜひともご活用ください。

日本技術士会神奈川県支部の展示ブースについて：「ビジネス支援」ゾーン 小間番号Ｑ２７

各業界の専門家による、最新の技術トピックスや支援事例などについて、13講座の「ミニセミナー（各20分）」を、3日間の開催期間を通じ25回に渡り開講します。詳しい開講時間は、出展者PRページのミニセミナープログラムにてご確認ください。また、技術相談の他、出展者セミナーおよび日本技術士会神奈川県支部の活動や、技術士制度の紹介コーナーもご用意しています。

昨年開催のテクニカルショウヨコハマ2025における出展ブース（ミニセミナー）の様子

●日時：2026年2月4日（水）～6日（金）10:00～17:00

●場所：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1） 展示ホールA・B・C

●主催：公益財団法人神奈川産業振興センター、一般社団法人横浜市工業会連合会、

神奈川県、横浜市

●参加費：無料（どなたでもご入場できます）

※ 開催ホームページ(https://www.tech-yokohama.jp/)より、事前来場者登録を行うと、スムーズに入場できます

出展者PRページ

https://www.tech-yokohama.jp/2026/exhibitor/?detail=100105

出展予定：

・講演（出展者セミナー、ミニセミナー）

・技術相談の受付コーナー

・技術士制度の紹介コーナー

・日本技術士会神奈川県支部主催のイベント、セミナーなどに関する紹介パンフレット配布

●問い合せ先

公益社団法人 日本技術士会 神奈川県支部

E-mail: kanagawa@engineer.or.jp

●公益社団法人 日本技術士会

21の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術を支える一翼を担っています。