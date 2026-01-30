【大寒波続く冬、我慢は当たり前！？】20～30代の一人暮らしの男女に聞いた「電気に頼りすぎない暮らし」とは【ECODA調査】

株式会社ECODA

株式会社ECODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平間 一也、https://ecoda-corp.com/(https://ecoda-corp.com/)）は、20～30代で単身で賃貸住宅に住んでいる方を対象に、「冬季の電気代高騰に対する家庭の節電・省エネ意識」に関する調査を行いました。

一人暮らしの生活において、毎月の電気代は家計に直結する重要な支出項目です。

特に冬は暖房器具や給湯の使用が増えるため、節電を意識しながらも寒さとのバランスに悩む方も多いのではないでしょうか。

限られた設備や空間の中で、賃貸住宅に住む若年層はどのような工夫を行っているのでしょうか。

調査概要：「冬季の電気代高騰に対する家庭の節電・省エネ意識」に関する調査

【調査期間】2026年1月23日（金）～2026年1月26日（月）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】504人

【調査対象】調査回答時に20～30代で単身で賃貸住宅に住んでいると回答したモニター

【調査元】株式会社ECODA（https://ecoda-corp.com/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

一人暮らしで工夫が進む節電術

はじめに、一人暮らしを始めたことで、電気代への意識に変化はあったのか見ていきます。

「一人暮らしを始めてから、電気代を意識するようになったか」について尋ねたところ、7割以上が『かなり意識するようになった（34.1％）』または『多少意識するようになった（38.1％）』と回答しました。

7割以上が「意識するようになった」と回答したことから、一人暮らしを始めたことをきっかけに、電気代を自分自身で管理する意識が高まっているようです。

「かなり意識するようになった」という回答が3割を超えている点は、電気代が生活費の中で無視できない支出として認識されている可能性を示しています。

「多少意識するようになった」という回答も同程度に多く、強い負担感というよりは、日常的に気にかける項目の一つとして捉えている層も多いと考えられます。

一人暮らしは電気代への関心を喚起する転機になっている可能性があります。

では、電気代への意識の高まりは、具体的な行動にどのように表れているのでしょうか。

前問で『かなり意識するようになった』『多少意識するようになった』と回答した方に、「電気代を意識してどのような行動をしているか」について尋ねたところ、『電気代の請求額を毎月チェックしている（44.2％）』が最も多く、『エアコンは短時間だけつけるようにしている（39.3％）』『待機電力を減らすためプラグをコンセントから抜いている（27.8％）』と続きました。

上位には「電気代の請求額を毎月チェックする」という管理面の行動と、「エアコンは短時間だけつける」「待機電力を減らすためプラグを抜く」という日常的な行動が並びました。

電気の使い方そのものだけでなく、請求額を確認することで支出の変化を把握しようとする行動が見られます。

また、「暖房器具を使わないようにしている」と回答した方も一定数おり、寒さが厳しい時期であっても、快適さよりも電気代への配慮を優先している層が存在しているようです。

では、どのような寒さ対策をしている方が多いのでしょうか。

「寒さ対策として部屋で行っていること」について尋ねたところ、『厚着をしている（41.1％）』が最多となり、『エアコンの風向き・風量を調整している（19.8％）』『カーペットやマットで床を冷えにくくしている（17.3％）』と続きました。

賃貸住宅という住環境の制約上、断熱改修などの大きな設備変更が難しいことから、衣服による体温調整や、空気の流れ・床の冷え対策といった「今ある環境で、個人ですぐにできる工夫」を優先している実態が明らかになりました。

特に『厚着をしている』が4割を超えている点から、暖房器具の使用を抑えるために、まずは自身の身の回りで寒さを凌ごうとする健気な姿がうかがえます。

約半数が憧れる「電気に頼りすぎない暮らし」とは

では、「電気代がかからない暮らし」が実現できる場合、どのような生活を理想としているのでしょうか。

「『電気代がかからない暮らし』ができるとしたら、どのような生活が理想か」について尋ねたところ、『暖冷房・照明を使わなくても快適に過ごせる生活（45.8％）』が最も多く、『災害時も停電の心配がない生活（29.6％）』『太陽光で電気をまかない、電力会社に頼らない生活（27.6％）』と続きました。

最も多かったのは『暖冷房・照明を使わなくても快適に過ごせる生活』で、電気を使用しなくても快適な環境への関心が高いことがうかがえます。

また、『災害時も停電の心配がない生活』や『太陽光で電気をまかない、電力会社に頼らない生活』が上位に挙がっている点から、エネルギーの安定性や自立性も重視されている様子が読み取れます。

では、そうした理想の暮らしに近づくために、今後どのようなことをしてみたいと思うのでしょうか。

最後に、「その理想の暮らしに近づくために、今後してみたいことはあるか」について尋ねたところ、『電力会社や料金プランの見直し（18.5％）』が最も多く、『冷暖房効率を上げるためのグッズ購入（16.3％）』『省エネ家電への買い替え（15.9％）』と続きました。

上位に挙がった項目は、いずれも住まいの条件を大きく変えることなく取り組める行動である点が共通しています。

契約内容の見直しやグッズの活用など、比較的ハードルの低い方法に興味があることがうかがえます。

また、省エネ家電への買い替えが上位に挙がっていることから、機器の効率を高める「設備による節電」へとステップアップしたいという意欲がうかがえます。

まとめ：単身・賃貸世帯の節電意識と、効率的な省エネへの展望

今回の調査で、一人暮らしという環境の変化を通じて「電気代への当事者意識」を強く持つようになるという実態が明らかになりました。

一人暮らしを始めたことで電気代を意識するようになったと回答した方は7割以上にのぼり、自らが光熱費を管理する立場になったことが、電気代への関心を高める要因となっている様子がうかがえます。特に「かなり意識するようになった」という回答が3割を超えている点から、電気代が生活費の中で無視できない支出として認識されている状況が読み取れます。

こうした意識の高まりは、具体的な行動にも表れています。

請求額を毎月確認するといった管理面の行動に加え、エアコンの使用時間を短くしたり、待機電力を減らしたりするなど、日常的な工夫が多く見られました。中には暖房器具の使用を控える選択をしている層もおり、寒さが厳しい時期であっても電気代への配慮を優先している様子がうかがえます。

寒さ対策としては、まずは厚着など、身近な対策で寒さを凌いでいる点は、若年層の節電努力を象徴する結果と言えるでしょう。

また、「電気代がかからない暮らし」の理想像としては、暖冷房や照明に頼らず快適に過ごせる生活や、停電の心配がない生活、太陽光で電気をまかない電力会社に依存しない生活などが挙げられました。これらの結果からは、快適性や安心感、エネルギーの自立性を重視する意識が読み取れます。

そうした理想に近づくための行動としては、料金プランの見直しや冷暖房効率を上げるためのグッズの活用、省エネ家電への買い替えなど、住まいの条件を大きく変えずに取り組める方法への関心が高まっていました。

今回の調査結果から、単身・賃貸世帯は、限られた環境の中で工夫を重ねながら、電気代と向き合っている実態が浮かび上がりました。今後は、無理な我慢をするのではなく、効率的に負担を抑えられる選択肢をどう取り入れていくかが重要なポイントとなりそうです。

