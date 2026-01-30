株式会社ジェイズ・コーポレーション、株式会社セントラルサーキットの株式譲受完了（完全子会社化）に関するお知らせ

株式会社ジェイズ・コーポレーション

「ジェイズレーシング」ブランドを世界で展開する株式会社ジェイズ・コーポレーション(本社所在地:大阪府茨木市／代表取締役:梅本 淳一、以下「当社」）は、株式会社セントラルサーキット（以下「セントラルサーキット」）の発行済株式のすべての譲受が完了し完全子会社となりましたことをお知らせいたします。

当社は、セントラルサーキットが長年培ってきた歴史やカルチャーを尊重しつつ、セントラルサーキットおよび関西のモータースポーツの更なる成長に向け、事業を推進してまいります。

また、新体制の取り組みの一環として、公式ホームページ、ブランドロゴのリニューアル、セントラルサーキットの魅力や世界観を広く発信するアンバサダーを起用いたします。

※アンバサダーの詳細や具体的な施策内容については改めてお知らせいたします。

■ 今後の展開について

・イベントの拡充とカテゴリーの多様化

・ユーザー体験価値の向上

・育成プログラム

・大幅なコース延伸計画の推進

・ホームページ、ロゴリニューアル

・アンバサダー起用

【株式会社ジェイズ・コーポレーションについて】

設立以来一貫してホンダカー専門のチューニング、パーツ開発・販売を行っている他、ユーザー向け走行会の企画および、日本国内外で開催されるレース活動も実施しています。

プロデュースする製品やサービスはその全てが試作・開発段階より弊社デモカーを使用。「パーツ開発は常にサーキットで培われる」という理念のもと、サーキットやテストコースにて社内の厳しい基準をクリアできた製品だけを発売するというスタンスを創業当初から貫いており、日本はもとより海外の特に北米、アジア 、オセアニア、ヨーロッパ市場において高い評価を得ています。

所在地:大阪府茨木市彩都もえぎ1丁目3-2

代表者:代表取締役 梅本 淳一

創業:1989年11月

URL: https://jscorporation69.com/

【株式会社セントラルサーキットについて】

株式会社セントラルサーキット は、兵庫県多可郡多可町に位置する関西屈指の本格レーシングコースとして、1996年の開業以来、多くのドライバーやチームに親しまれてきたモータースポーツフィールドです。全長2.804kmのJAF公認サーキットとして、四輪・二輪を問わず、多様なカテゴリーの走行会やレースイベントが年間を通して開催されています。

所在地:兵庫県多可郡多可町中区坂本521-1

開業: 1996年

URL:https://central-circuit.com/