【品川プリンスホテル】アフタヌーンティーで楽しむ、新しいお花見のかたち『天空のお花見アフタヌーンティー～桜&いちご～』を販売

写真拡大 (全12枚)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド


FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年3月1日（日）～4月15日（水）までの期間限定で『天空のお花見アフタヌーンティー～桜&いちご～』を販売いたします。



天空のお花見アフタヌーンティー～桜&いちご～（品川プリンスホテル）

当ホテルは、多様な施設を有するホテルエンターテインメントとして、これまで多くの人々が集い、感性や文化が交差する場としての役割を担ってまいりました。近年、広域品川圏のまちづくりが進み、品川・高輪エリアは国際交流と文化発信の拠点としてさらなる進化が期待されるなかで、街の変化と歩調を合わせ、この春は、日本ならではの季節文化である「お花見」を現代的に再解釈したアフタヌーンティーをコース仕立てでご用意いたしました。


ホテル最上階からの眺望とともに、淡い桜色に彩られたティースタンドには、いちごの香りをまとわせた鶏肉のシュプレームや、桜の花と筍のメリメロ ホタルイカなど、春らしい和のエッセンスを添えたセイボリーが並びます。そしてスイーツには、いちごとホワイトチョコムース、桜のヴェリーヌ、桜といちごのモンブランタルトなど、味わいはもちろん、視覚的にも心が華やぐ品々をご用意し、心満たされる卓上のお花見体験をお届けいたします。


ホテルコンセプト「FUN! Goes On」のもと、桜といちごが織りなす日本の春を五感で味わう“とっておきの春のひととき”を通じて、国内外のお客さま一人ひとりの心に残る特別な体験をご提供してまいります。


『天空のお花見アフタヌーンティー～桜&いちご～』　概要


DINING & BAR TABLE 9 TOKYO　内観（品川プリンスホテル）

【期間】　


　2026年3月１日（日）～4月15日（水）


【場所】


　レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 （メインタワー 39F）


【料金】


　\6,800（グランデセール シグネチャー） ／\8,300（グランデセール ラグジュアリー）


　※税込み・別途サービス料13%


【お問合せ】


　レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）　


詳細を見る :
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/sweetscourse_2026_sakura


『天空のお花見アフタヌーンティー～桜&いちご～』　メニュー

グランデセール ※3品より1品をお選びいただけます
◆シグネチャー◆
【いちごとフランのマリアージュ　いちごソルベ】

いちごとフランのマリアージュ　いちごソルベ（品川プリンスホテル）

低温でしっとりと焼き上げたカスタードフランに、いちごのマルムラードとアールグレイ香るディップ、爽やかないちごソルベを添えて。　ソルベの爽やかさとチップの軽やかな食感が重なり、春のやさしい風を感じるような味わいに仕上げました。





【お花見パフェ】

頭上に桜がそよぎ、水面に花びらが舞うお花見の情景をグラスの中で表現したパフェ。桜のジュレとクリームに、グリオットチェリーや、三色団子に見立てた春色の三色ムースと桜アイスに桜葉チップを添え、日本の春の美しさを閉じ込めました。





お花見パフェ（品川プリンスホテル）

◆ラグジュアリー◆

【サントノーレ　ロゼ】※事前予約制



サントノーレ　ロゼ（品川プリンスホテル）

いちごのプティシューに桜色のクリームを重ね、中央にはグリオットのアイスが鮮やかなアクセントを添えます。


シュクレフィレ（飴細工）や桜パウダー、花びらのように配したいちごが、咲きこぼれる桜を思わせる余韻を演出。


春のやわらかな空気と高揚感を閉じ込めた、フォトジェニックでエレガントな一皿です。





TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー など各種（フリーフロー）

季節のフレーバーやハーブ、香り・味わい・色味を重視し、提供するスイーツとの相性を考えて厳選しております。紅茶の香りとともに美味しく味わっていただき、リラックスした時間をお過ごしいただけます。



TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー（品川プリンスホテル）

【クイーン・オブ・チェリー】


セイロンティーをベースにチェリーの実をブレンドした、フルーティーかつジューシーな味わいが魅力です。華やかなチェリーの香りが豊かに広がり、渋みのないすっきりとした飲み口が特徴です。



【ヴァルトマイスターラズベリー（カフェインフリー）】


“ヴァルトマイスター”とは、ドイツで古くから親しまれている、春先に可憐な花を咲かせるハーブのこと。甘酸っぱいラズベリーの風味を組み合わせたフルーツティーは、華やかで飲みやすい一杯です。






セイボリー（品川プリンスホテル）

ウェルカムドリンク　


セイボリー


・いちご風味の鶏肉のシュプレーム


・生ハムといちごのブルスケッタ


・真鯛のマリネ


・桜風味の豆乳ブランマンジェ


・桜の花と筍のメリメロ ホタルイカ






ミニハンバーガー


・桜香るミニハンバーガー





桜薫るミニハンバーガー（品川プリンスホテル）


バラエティデザート（品川プリンスホテル）

バラエティデザート


・桜のヴェリーヌ


・桜といちごのモンブランタルト


・いちごとホワイトチョコムース


・ガトーフレーズ桜







パティシエからのおくりもの


・桜香るクランブル


・きな粉のブールドネージュ


・ボンボンショコラ フランボワーズ


・フレッシュいちごに桜の花びらチョコを添えて





パティシエからのおくりもの（品川プリンスホテル）

※写真はイメージです。


※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。


※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。


※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。


※上記内容はリリース時点（1月30日）の情報です。



ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）
FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル　アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。 いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。







品川プリンスホテル



品川プリンスホテル

【開 業 日】


　1978 年 7 月 11 日


【客 室 数】


　3,521 室


【レストラン・ショップ数 】


　10 ヵ所


【宴会場数】


　40 室


【エンターテインメント施設】


　水族館、映画館、ボウリングセンター、


　テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他