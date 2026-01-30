鈴与シンワート、「スポーツエールカンパニー2026」に認定

鈴与シンワート株式会社

鈴与シンワート株式会社(https://www.shinwart.co.jp/)（代表取締役 社長執行役員 徳田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

本認定は、従業員の健康増進に向けたスポーツ活動の推進や継続的な取り組みを行っている企業をスポーツ庁が評価する制度です。弊社がこれまで進めてきた健康の保持増進の取り組みが認められ、このたびの認定に至りました。

■スポーツエールカンパニーについて

スポーツエールカンパニー(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm)は、従業員のスポーツ実施を促進する取り組みを行う企業をスポーツ庁が認定する制度です。

働く世代のスポーツ実施率向上や、企業における健康づくりの更なる推進を目的としています。

※詳細はスポーツ庁のWebサイト(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm)をご覧ください。

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

■鈴与シンワートの取り組みについて

鈴与シンワート(https://www.shinwart.co.jp/)は、弊社の大切な財産である従業員の健康管理を重要な経営課題と捉え、従業員一人ひとりとその家族の心身の健康保持・増進に取り組んでいます。

弊社では、スポーツ系サークル活動費の助成や、健康保険組合主催のウォーキングイベントに合わせた社内キャンペーンの実施など、スポーツ実施を支援する施策を継続的に進めてまいりました。これらの取り組みにより、従業員と会社の成長が相乗的に高まり、Well-being の好循環を生み出すことが企業価値向上につながると考えています。

今後も、従業員一人ひとりが主体的に健康維持・増進に取り組めるよう、各種施策を継続して推進してまいります。

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワート(https://www.shinwart.co.jp/)は、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発(https://www.shinwart.co.jp/business/system-development/)、物流ITコンサルティングサービス(https://logistics.shinwart.co.jp/)、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供(https://s-paycial.shinwart.co.jp/)、そしてデータセンター＆クラウドサービス(https://s-port.shinwart.com/)を展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。