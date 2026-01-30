斎藤 恭代さんが「K-1公式ヴィーナス」に就任決定！

K-1実行委員会

このたび、ホリプロ所属タレント・の斎藤 恭代さんが新たに「K-1公式ヴィーナス」に就任することが決定いたしました。

あわせて、前回大会に引き続き、2月8日(日) に開催の『K-1 WORLD GP 2026～-90kg世界最強決定トーナメント～』(東京・国立代々木競技場第二体育館)で行われる今大会においても、スペシャルラウンドガールとしてご出演いただくことが決定しております。

「ヴィーナス（Venus）」は、古くから勝利・強さ・美しさ・魅了を象徴する存在として知られています。

斎藤恭代さんには、その象徴を体現する「K-1公式ヴィーナス」として、大会・選手・K-1というブランドの魅力を国内外へ発信する役割を担っていただきます。

斎藤恭代さんから、以下のコメントが届いております。

「このたび「K-1公式ヴィーナス」に就任することができ、大変光栄に思っております。日々厳しいトレーニングを重ね、リングに立たれている選手の皆様を、ヴィーナスとしてささやかながら応援し、少しでもお力になれたら嬉しいです。

勝利・強さ・美しさといったK-1の魅力を大切にしながら、感謝の気持ちを忘れず、皆さんと一緒にK-1を盛り上げていけるよう、精一杯頑張っていきたいと思います！」

斎藤 恭代さんが今回、スペシャルラウンドガールとして会場を盛り上げていただくのは、第13試合/K-1ミドル級 アルフォセヌー・カマラ / Alfousseynou Kamara VS バッソ・ピレス / Basso Piresの試合です。

この[K-1ミドル級/3分3R・延長1R]では、“最強ツインズ”アルフォセヌー・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre)と“ギニア最強”バッソ・ピレス(ギニアビサウ/K.O.TEAM)の激闘必至のマッチアップとなっています。



カマラは、K-1レジェンドのジェロム・レ・バンナからの刺客。

サバット王者で、双子のアラッサンも同じくサバットでチャンピオンになっています。25年のMAX開幕戦ではアルビオン・モリーナをKOで沈めるも、準々決勝は試合前のアップで転倒のアクシデントがあり欠場に。代役でアラッサンが試合をするという緊急事態もありました。今回は、アクシデントを払拭するための出直しの一戦となります。



迎え撃つピレスは、WAKO-PROインターコンチネンタル・ミドル級(-75kg)王者。

昨年3月にポルトガルで開催された［WAKO-PROインターコンチネンタル-75kg級タイトルマッチ］では、大石昌輝(K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST)を飛び二段ヒザ蹴り一撃でKOし、かなりのインパクトを与えています。背中の筋肉の発達が目立ち、規格外のパワーがあることは間違いなく、-75kgの超新星になりそうと期待されています。

なお、大会前日となる2月7日（土）13:30より実施される前日計量の場において、斎藤恭代さんより就任のご挨拶を予定しております。

斎藤恭代さんとともに、K-1の世界観、そして闘いの魅力をより多くの方々へ届けてまいります。

ぜひご注目ください。

2026年2月8日（日）K-1 WORLD GP 2026～ -90kg世界最強決定トーナメント～

https://www.k-1.co.jp/schedule/16660

日程 2026年02月08日(日)

会場 代々木競技場第二体育館

開催日時概要 11:00開場／11:30プレリミナリーファイト開始／12:00第一部開始／15:00開会式・第二部開始

※開始時刻は変更になる場合があります

チケット情報

チケット料金

ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)

アリーナSRS席 50,000円 (当日 50,500円)

アリーナRS席 30,000円 (当日 30,500円)

アリーナS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドA席 10,000円 (当日 10,500円)

スタンドB席 7,000円 (当日 7,500円)

小・中学生シート（自由席） 無料

※小・中学生は無料でご入場できます（数量限定）→販売サイト【 https://k-1.shop/ 】

詳しくはHPをご確認ください

※消費税込み/全席指定(※一部自由席あり)/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。



チケット発売所

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001)

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/0157880001-P0030159P021001?P1=1221

ローソンチケット

https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617(https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617)

「K-1.CLUB」

https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=(https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=)

「K-1.SHOP」

https://k-1.shop/

じゃらんnet

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229980

チケットペイ

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60027



放送スケジュール

前日計量・会見

■ABEMA 『K-1 WORLD GP 2026~-90kg世界最強決定トーナメント~』前日計量 概要

放送日：2026年2月7日(土)午後1時30分～

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EgTonnYanWMMBV



■ABEMA 『K-1 WORLD GP 2026~-90kg世界最強決定トーナメント~』 概要

放送日：2026年2月8日(土)午前11時30分～

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EjioaWA1bmAwC3



■CSチャンネル「GAORA SPORTS」

放送日：2月8日(日) 午後4時30分 ～ 午後10時00分 ※初回放送

番組名：K-1 WORLD GP 2026 ～-90kg世界最強決定トーナメント～ 2.8国立代々木競技場第二体育館

視聴URL：https://www.gaora.co.jp/fight/4273170

◇放送スケジュール

2月9日(月) 14:00 ～ 23:00※リピート

2月25日(水) 12:00 ～ 21:00※リピート



■海外放送

オセアニア地域の最大手放送局Combat Sport Network(CSN)にてPPV配信が決定！

【CSN】

配信リンク：https://www.csn.watch/

配信日時：2月8日（日）

・オーストラリア時間：20:00~

・ニュージーランド時間：22:00~

※オーストラリア・ニュージーランド国内限定