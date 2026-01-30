別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り」から、心身の揺らぎに寄り添う4つの新滞在プランが2月より登場。

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野 静）が運営する、温泉・食・運動を通じて心身を整える滞在施設「七日一巡り（なのかひとめぐり）」は、2026年2月より、季節の移ろいに合わせて身体とこころの声に耳を傾ける、4つの2泊3日宿泊プランの提供を開始いたします。

当施設は、一般予約も頂きながら、企業様・団体様のオリジナル滞在パッケージの生成・受け入れもご対応しております。詳しくはお問い合わせください。

■ 忙しい毎日を過ごす現代の皆さまへ。

別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り」

七日一巡りでは旧暦に基づく季節の分け方を大切にしています。

春には芽吹き前の整理整頓を、

夏には燃えすぎたエネルギーの鎮静を。

そして季節の変わり目である「土用」には、無理をせず立ち止まり、心身をリセットする。

慌ただしい日常から少し離れ自然の大きなリズムを意識しながら、

ふっと息を吐き、本当の自分に戻る。

そんな「現代の養生」に着目する滞在を、専門的な知見に基づきご提案します。

七日一巡り お過ごし方のご案内：https://www.toji-gurashi.jp/introduction

■湯治リトリート「七日一巡り」の特徴

有資格者による「健康測定＆温泉カウンセリング」

ご到着後、看護師・温泉利用指導者の資格を持つ専門スタッフが、

バイタルデータ（自律神経バランス・ストレス・血圧・血管年齢等）を可視化する健康測定や、

心身の状態を把握する自覚症状に関するアンケートを行い、今のご自身の状態を可視化します。

その結果に基づき、今のあなたにぴったりな泉質や入浴方法をおひとりおひとりにアドバイスします。チェックアウト時も同様の測定を行うことで、滞在中に何がどれだけ改善したかを数値としてお示しいたします。

旬をいただく「腸活」と季節の食養生

大分県産の生の米麹をつかった発酵調味料つくりや、その時期の季節テーマ（春の「放出」、冬の「温め」など）を意識し、旬の食材をふんだんに取り入れたクッキングサポートなどを通じて、身体の内側から巡りを整えます。

■ 4つの新プラン

１. 温泉と食を通して肌と向き合う【美肌プラン】

温泉と食を通して”肌と向き合う時間”をギュッと詰め込んだ『美肌プラン』です。

温泉による外側からのケアはもちろん、

食のプログラムを通して、体の内側にも丁寧にアプローチします。

（3日間のウェルネスコンテンツ）

・チェックインの健康測定＆温泉カウンセリング

・旬を味わう五行養生クッキング（夕食付き）

・入浴ガイド～美肌湯に特化した温泉めぐり～（入浴料金込み）

・腸活ワークショップ（発酵調味料つくり・手前味噌つくりなど）

・チェックアウトの健康測定＆温泉カウンセリングで、Before/Afterレポートをお出しします

（開催日）

2月 １.2/10(火)～12(木) ２.2/28(土)～3/2(月)

5月 １.5/8(金)～10(日) ２.5/22(金)～24(日)

6月 １.6/5(金)～7(日) ２.6/19(金)～21(日)

7月 １.7/3(金)～5(日)

10月 １.10/2(金)～4(日) ２.10/10(土)～12(月・祝)

12月 １.12/4(金)～6(日) ２.12/18(金)～20(日)

「美肌」プラン詳細を見る :https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=19b2fb2a43222e

２. やさしく身体を動かして心と身体のリズムを整えていく【心ゆったりプラン】

温泉と運動を通して”心と体のリズムを整えていく時間”を大切にしている『心ゆったりプラン』です。

別府という地に身を置き、日常とは異なる環境で過ごすことで、

気持ちや体調が自然と切り替わる・・・湯治ならではの「転地効果」を感じながら滞在します。

（3日間のウェルネスコンテンツ）

・チェックインの健康測定＆温泉カウンセリング

・旬を味わう五行養生クッキング（夕食付き）

・運動プログラム（自力整体or湯けむりまち歩き）

・夜の入浴ガイド（外湯さんぽ）

・チェックアウトの健康測定＆温泉カウンセリングで、Before/Afterレポートをお出しします

（開催日）

4月 １.4/17(金)～19(日)

5月 １.5/1(金)～3(日)

8月 １.8/14(金)～16(日)

11月 １.11/6 (金)～8(日) ２.11/20(金)～22(日)

「心ゆったり」プラン詳細を見る :https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=19b2fba1e8f1b3

３.こころ整う時間をつくり、自分自身と向き合う【私を知るプラン】

温泉と食を通して”自分自身と向き合う時間”をギュッと詰め込んだ、『私を知るプラン』です。

温泉による外側からのケアはもちろん、

体調・体質に合わせた内側から整うクッキングや「こころ整う時間」をテーマにしたアクティビティを通して、丁寧に自分自身と向き合う時間を過ごします。

（3日間のウェルネスコンテンツ）

・チェックインの健康測定＆温泉カウンセリング

・旬を味わう五行養生クッキング（夕食付き）

・こころ整う時間（薬膳茶や書のワーク等）

・夜の入浴ガイド（外湯さんぽ）

・チェックアウトの健康測定＆温泉カウンセリングで、Before/Afterレポートをお出しします

（開催日）

4月 １.4/24(金)～26(日)

7月 １.7/24(金)～26(日)

10月 １.10/23 (金)～25 (日)

「私を知る」プラン詳細を見る :https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=19b2fbcb923308

４. 生活の土台となる「朝」を整える【生活リズムリセットプラン】

生活の土台となる「朝」を整えることに特化した『生活リズムリセットプラン』。

朝ごはんづくりや朝湯を通して、

つい疎かにしてしまいがちな「朝の過ごし方」に丁寧に向き合う。

乱れがちな日常のリズムを、無理なく整え直す2泊3日を過ごします。

（3日間のウェルネスコンテンツ）

・チェックインの健康測定＆温泉カウンセリング

・旬を味わう五行養生クッキング（夕食付き）

・朝ごはんの会

・入浴ガイド～季節の朝湯めぐり～（入浴料金込み）

・チェックアウトの健康測定＆温泉カウンセリングで、Before/Afterレポートをお出しします

（開催日）

4月 １.4/3(金)～5(日)

7月 １.7/31(金)～8/2(日)

8月 １.8/28(金)～30(日)

9月 １.9/18(金)～20(日)

「生活リズムリセット」プラン詳細を見る :https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/magazine?resourceType=plan&resourceID=19b2fc530de1b9

※プログラム内容は変更となる可能性がございます。

※各プランお日にち限定のプランとなります。

■ プラン一例：【美肌プラン（春湯治）】2泊3日スケジュール

「春の美肌プラン」では、芽吹きの季節に合わせて、不要なものを手放し、巡りを高めるケアを軸に構成しています。

プログラム内容は季節によりテーマが異なります。季節を変えて、何度でも七日一巡りでのご滞在をお楽しみください。

1日目：今の自分を知り、余分なものを手放す

14:00～15:00 チェックイン・健康測定＆温泉カウンセリング

15:00～ 専門スタッフが推奨する、肌代謝を高める入浴法を実践

18:30～ 季節に応じた養生クッキング

健康測定＆温泉カウンセリング季節に応じた養生クッキング

2日目：巡りを整え、潤いを満たす

10:00～ 専門家とめぐる入浴ガイド（美肌湯めぐり）

12:00～ フリータイム

15:00～ 腸活ワークショップ（発酵調味料つくり、手前味噌つくりなど）

17:00～ フリータイム

湯けむりに溢れる道を歩いて湯めぐり発酵調味料つくり

3日目：輝きをまとい、晴れやかな心で日常へ還る

9:00～ 健康測定＆温泉カウンセリング（滞在前後の変化を数値で実感）

～12:00 終了

滞在前後比較をして実感晴れやかな心へ

露天風呂付き客室（一例）ベッドタイプ客室（一例）

（料金）

2泊3日 1名1室利用 66,500円～（1名分料金：部屋・プログラム費用・入湯税・消費税込み）

2泊3日 2名1室利用 59,900円～（1名分料金：部屋・プログラム費用・入湯税・消費税込み）

※ご利用人数、部屋タイプにより料金は変動します。

※土日祝料金の設定はございません。

■ 施設概要

施設名：別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り（なのかひとめぐり）」

所在地：大分県別府市小倉町26-13

運営：湯治ぐらし株式会社

公式サイト：https://www.toji-gurashi.jp/

公式LINE： https://lin.ee/TLUlMdm(https://lin.ee/TLUlMdm)

問い合わせ：contact@toji-gurashi.jp