「鶴瀬駅前 TWIN FLAG PROJECT」販売開始のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、1月31日より埼玉県富士見市において、「鶴瀬駅前 TWIN FLAG PROJECT」として展開する「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ（アクセズ）」及び「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ（ソレイズ）」の販売を開始いたします。

▲外観完成予想CG※1（画像左から「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ」「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ」）

【物件URL：https://www.leben-style.jp/search/lbn-tsuruseekimae/】

本プロジェクトは、東武東上線「鶴瀬」駅から徒歩1分の「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ（全32邸）」と、徒歩2分の「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ（全48邸）」からなるツインフラッグプロジェクトです。

新しい街並みを象徴する、洗練されたデザインと圧倒的な存在感を放つ外観が特徴となっています。

本物件の特長

(1)駅徒歩1分・2分という圧倒的な近接性と高い資産価値

(2)大型商業施設「ららぽーと富士見」を身近にする利便性の高い住環境

(3)ゆとりある居住空間と快適な設備仕様

「駅徒歩1分・2分」×「46年ぶり」の圧倒的な立地価値

「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ」は、駅前再開発が進むエリアで46年ぶり※2の登場となります。最寄り駅からの徒歩分数が短いほど中古マンションのリセールバリュー（再販価値）が高まる傾向の中、本物件も高い資産性が期待されます。また、「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ」は、駅徒歩2分の至近立地でありながら、理想的な住環境を求めた「南東向き」の配棟となり、最寄り駅までの「近さ」と、陽当たりや開放感といった「ゆとり」を両立させた理想を形にしています。

▲航空合成外観完成予想CG※3

「ららぽーと富士見」が生活圏×安心の医療・教育・自然環境

駅前の「東武ストア」や「Big-A」など3つのスーパーマーケットや徒歩1分のコンビニエンスストアが日常の買い物を支え、さらに約290店舗を誇る県内最大級※4の「ららぽーと富士見」(自転車約6分)を生活圏として使いこなせるだけでなく「イムス富士見総合病院」をはじめとする充実した医療施設や各種教育施設、そして「谷津の森公園」(徒歩6分)など季節の潤いを感じる自然環境までもが身近に揃う利便性と安らぎが高度に融合したロケーションです。※5

こだわりの設備仕様をラインナップ

地上9階建の「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ」と「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ」の2棟は対をなす新しい街並みを象徴する洗練された「ツインフラッグ」デザインを採用。専有面積62平方メートル 超～85平方メートル 超の全邸3LDKのファミリータイプ※6を中心としたゆとりある住空間を実現するとともに、家中のすべての蛇口から美味しく安全な水が供給される「たからの水」や超微細な気泡で洗浄・温浴効果を高める「たからのミラバスビジョン」、「たからのミラブルシャワー」を全邸に標準装備しています。さらに、浴室テレビ、食器洗い乾燥機、リビング・ダイニングにはガス温水式床暖房といった毎日の暮らしの快適性を高めるこだわりの設備仕様をラインナップしています。※6

※1.掲載の外観完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、外観・植栽等は実際とは異なる場合がございます。植栽は計画段階のもので樹種・設定位置・植高・本数等は変更となる場合があります。竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

※2.東武東上線「鶴瀬」駅徒歩1分の新築分譲マンションは約46年ぶりとなります。（2025年8月現在、MRC調べ）

※3.掲載の航空合成外観完成予想CGは現地周辺の航空写真（2025年5月撮影）に計画段階の図面を基に描き起こした外観完成予想CGを合成・加工したもので実際とは異なる場合があります。なお、外観の細部・設備機器及び周辺建物等は一部省略又は簡略化しております。植栽は計画段階のもので樹種・設定位置・植高・本数等は変更となる場合があります。竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

※4.三井不動産商業マネジメント株式会社HPより。

※5.東武ストア鶴瀬駅ビル店（A：徒歩2分、B：徒歩1分）、Big-A鶴瀬東ロータリー店（A：徒歩3分、B：徒歩2分）、田中青果鶴瀬店（A：徒歩3分、B：徒歩2分）、セブンイレブン鶴瀬駅東口店（徒歩1分）、イムス富士見総合病院（A：徒歩24分、B：徒歩25分）、鶴瀬小学校（徒歩13分）、富士見台中学校（徒歩18分）※A：レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ、B：レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ。

※6.「レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ」と「レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ」の全戸を対象とした数値となります。

※掲載の距離は現地からの概算距離です。徒歩分数は1分を80mで算出し端数を切り上げたものです。※自転車分数は実測です。

現地案内図

物件概要（レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ）

名称 ： レーベン鶴瀬駅前 ACCEZ

所在地 ： 従前地：埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目2518-7／仮換地：富士見市都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業施工地内仮換地18街区3画地

交通 ： 東武東上線「鶴瀬」駅（東口）徒歩1分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造・地上9階建

総戸数 ： 32戸（他、管理事務室1戸、店舗1戸）

間取り ： 3LDK

住居専有面積 ： 62.37m²～85.56m²

駐車場 ：11台（平置1台 機械式9台 車椅子使用者優先1台）

駐輪場 ： 64台（スライドラック式）

ミニバイク置場 ： 2台

URL ： https://www.leben-style.jp/search/lbn-tsuruseekimae/

物件概要（レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ）

名称 ： レーベン鶴瀬駅前 SOLEIZ

所在地 ： 従前地：埼玉県富士見市鶴瀬東１丁目2410-1、2518-1 ／仮換地：富士見市都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業施工地内仮換地17街区1.2画地

交通 ： 東武東上線「鶴瀬」駅（東口）徒歩2分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造・地上9階建

総戸数 ： 48戸（内、一般販売対象外1戸含む）他、管理事務室1戸、店舗1戸

間取り ： 3LDK

住居専有面積 ： 63.80m²～81.70m²

駐車場 ：14台（機械式13台、車椅子使用者優先1台）

駐輪場 ： 97台：2段式（下段スライド式）91台、3人乗りスライド式6台

ミニバイク置場 ： 3台

URL ： https://www.leben-style.jp/search/lbn-tsuruseekimae/

売主概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp

販売代理概要（アンビシャス）

商号 ： 株式会社アンビシャス

代表者 ： 代表取締役社長 安倍 徹夫

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目28番地8 PALTビル LB階

設立 ： 2004年7月

事業内容 ： 自社ブランド「アンビシャスマンション」シリーズの企画・開発及び販売業務、

新築分譲マンションの買取再販業務、リノベーションマンションの企画・コーディネート及び販売業務、新築分譲マンションの受託販売業務、新築分譲マンションの受託販売業務、マンション賃貸事業、マンション賃貸事業

資本金 ： 1億1310万円

URL ： https://www.ambitious-am.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/