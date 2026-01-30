【東京都町田市】2025年度第2回 町田市デジタル化推進委員会を開催します

町田市役所

市では、生成AIをはじめとしたデジタル化の最新動向に迅速に対応するため、国のデジタル化政策に深く関わる3名の有識者で構成する町田市デジタル化推進委員会を設置しています。

2025年度第2回目は、「AIエージェント時代のオペレーション改革」をテーマとして、AIエージェントを活用したフルデジタル化の推進と、AIエージェント時代を見据えた生成AI利活用ガイドラインの改定の方向性について、有識者からご提言をいただきます。

この委員会は、アバターやAI音声の利用に加え、メタバース空間を利用したオンライン配信を行います。

委員（外部有識者）

庄司 昌彦 武蔵大学社会学部教授

三木 浩平 総務省デジタル統括アドバイザー

横田 明美 明治大学法学部教授

テーマ

AIエージェント時代のオペレーション改革

～AIエージェントのファーストステップ～

開催方法

オンライン開催

日時

2026年2月10日（火）午後6時から7時

傍聴方法

オンライン（申込不要）

・メタバース配信（MetaLifeを使った配信）

・YouTube配信

※参加用URLは市HPに掲載します。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/gyousei/keiei/jouhouka/digital_promotion/2025_2_digital_promotion.html

オフライン（要申込）

・視聴会場（市庁舎5-3会議室）での傍聴（定員10名）

※オンライン会議をプロジェクターで投影します。

申込先

市庁舎視聴会場での傍聴を希望する方は電話で事前申込

※当日、取材を希望される方は、事前に電話連絡をお願いします。

