「ONE OR EIGHT」公式ファンクラブアプリを南米3カ国およびタイで提供開始

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 泰平、以下Sun*）は、プロアーティスト向けファンコミュニティシステム「ALLLY」において、Avex Music Creative Inc.が手掛けるグローバルボーイズグループ「ONE OR EIGHT」（読み方：ワンオアエイト）の公式ファンクラブアプリ「1DERZ」（読み方：ワンダーズ）をアルゼンチン・ブラジル・メキシコ・タイで配信開始しました。

「1DERZ」は、Sun*が独自開発したファンコミュニティシステム「ALLLY」により提供されています。これまでは日本・米国の2カ国にて配信されてきましたが、この度新たに4つの国にて配信を開始しました。

今後もONE OR EIGHTの活動拡大に伴い、随時配信国を追加する予定です。世界基準のボーイズグループ「ONE OR EIGHT」と公式ファンクラブアプリ「1DERZ」の展開にご期待ください。

■ONE OR EIGHT 公式ファンクラブアプリ「1DERZ」について

プラン情報等の詳細は以下のURLよりご覧ください。

https://www.oneoreight-fc.com/(https://www.oneoreight-fc.com/)

アプリ配信国：日本、米国、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、タイ

（多言語：日本語、英語、中国語（簡体字）に対応）

アプリの配信国追加を記念して、2月11日（水）23時59分まで、初期会員を対象とした先行入会キャンペーンを実施しています。

今後もアーティストとファンが共に熱量を伴って成長し、充実したファンコミュニティサービスへと進化させるべく、「1DERZ」に様々な機能追加を予定しています。

■ONE OR EIGHTについて

MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループ。アーティスト名の「ONE OR EIGHT」は、日本の慣用句の「一か八か」に由来する。「BET ON YOURSELF」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって一か八かの勝負を世界に仕掛けていく。

彼らは2024年8月16日にシングル「Don’t Tell Nobody」でデビュー。この楽曲は、OneRepublicのRyan Tedder（Taylor Swift、Tate McRae、Adele、Jonas Brothers）とDavid Stewart（BTS）がプロデュースを担当し、Billboard Japan Heatseekers Songsチャートで1位を獲得。さらに、2024年12月6日にリリースしたBig Seanとのコラボ曲「KAWASAKI（with Big Sean）」では、アメリカのiTunes Hip-Hop/Rap Songチャートにて5位にランクインした。日経エンタテインメント！では、 「2025年の新主役100人」に選出されている。「MTV VMAJ 2025」にて「Upcoming Dance&Vocal Group」を受賞。

アジアでは、中国Neteaseによる2025年度音楽大賞「年度新人アーティスト」を獲得。

2026年には初のMini AL「GATHER」のリリース、そして1st LIVE TOUR -GATHER-を控えている。

■ALLLYについて

「ALLLY」は、新しいファンクラブのかたちとして、アーティストとファン同士の交流機能をOEMで提供するSun*独自のシステムです。アーティスト個人のアプリとして、コアなコンテンツの提供を可能にします。プラットフォーム内でのトレンドマーケティングや攻撃的なコメントの規制などを行うことで、本来のファンへの充実した価値を提供することができます。提供される有料コンテンツの収益を、アーティストサイドとSun*でレベニューシェアする協業事業モデルです。

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL： https://sun-asterisk.com