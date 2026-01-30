「LINE：モンスターファーム」、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』とコラボレーション開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史、以下：コーエーテクモゲームス）が手掛けるモンスター育成シミュレーションゲーム「モンスターファーム」のスマートフォン向けゲームアプリ「LINE：モンスターファーム」において、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』とのコラボレーションイベントを1月31日（土）15:00より開始します。

1月31日（土）15:00よりモンスター育成シミュレーションゲーム「LINE：モンスターファーム」と『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』のコラボレーションを開始します。本コラボでは、リゾートを舞台にしたオリジナルストーリーをはじめ、コラボ限定モンスターやアシストカードが登場するガチャイベント、ランキングイベント「モンスターグランプリ」など、期間限定の施策を多数実施します。

【特設サイト】https://lin.ee/kAt1Zb6/tensura2/pr/

【期間】2026年1月31日（土）15:00～2月28日（土）14:59

■ネンドロ種「リムル・リゾート」、キュービ種「シュナ・リゾート」が登場するガチャイベント「転スラ・リゾートフェス」を開催

本コラボを記念して、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』をモチーフにしたコラボモンスター、ネンドロ種「リムル・リゾート」、キュービ種「シュナ・リゾート」、コラボアシストカード「【波乗りテンペスト】リムル＆ヴェルドラ」、「【陽だまりの巫女姫】シュナ」が手に入るガチャイベント「転スラ・リゾートフェス」を開催します。「転スラ・リゾートフェス」では、★3モンスターの出現確率が15％→20％にアップします。

【期間】2026年1月31日（土）15:00～2月28日（土）14:59

【新モンスター/新アシストカード】

・ネンドロ種「リムル・リゾート」

ぷるぷるのリムルが、オシャレな帽子を被った姿。普段はバカンス気分であちこち遊びまわっているが、バトルで使う技は、以前よりも磨きがかかっている。

・キュービ種「シュナ・リゾート」

とても清楚で美しいキュービ種のモンスター。裁縫と料理が大得意で気立ても良いが、本気で怒るととんでもなくコワイらしい…。

■新アシストカード「2種」

・MR「【波乗りテンペスト】リムル＆ヴェルドラ」

青オーラの「クイック」タイプとして登場。クイックは「ちから」と「回避」を得意とするカードタイプです。ネンドロ種の属するモン類「魔族」モンスターと相性が良く、バトル性能を安定して引き上げる一枚となっています。

・MR「【陽だまりの巫女姫】シュナ」

赤オーラのMR友人タイプとして登場。トレーニングにカードキャラを集めやすくなる「オーラトレ集合率アップII」を持つほか、赤モンスターのバトル性能を大きく向上させる能力を備えたアシストカードです。

【ピックアップ内容】

［第1弾］新★3モンスター＆新アシストカードをピックアップ

天井報酬：200連で「コラボフェス新カード抽選券」、250連で「コラボフェス新モン★3円盤石」、300連で「コラボフェスアシストカタログ」

※「コラボフェス新カード抽選券」は、新登場アシストカード2種のいずれかを抽選で獲得できます

※「コラボフェス新モン★3円盤石」は、新登場モンスター2種のいずれかを抽選で獲得できます

※「コラボフェスアシストカタログ」は、新登場アシストカード2種から1枚を選択して獲得できます

［第2弾］新アシストカードをピックアップ

天井報酬：200連で「コラボフェスアシストカタログ」

新登場アシストカード2種から1枚を選択して獲得できます。

※第1弾の300連報酬と同じものです。第2弾では200連目で手に入ります

［第3弾］新★3モンスターをピックアップ

天井報酬：200連で「コラボフェスカタログ円盤石」

新登場モンスター2種から1体を自由に選択して獲得できます。

※新登場モンスターが獲得できるカタログ円盤石は［第3弾］のみで入手可能です

■ストーリーイベント「転生したらモンスターファームだった件・2！」開催

ストーリーを読み進めながら間に挟まるミッションをクリアすることで、「★3円盤石」や「転スラ・リゾートフェスチケット」が手に入るストーリーイベント「転生したらモンスターファームだった件・2！」を開催します。

【ストーリーあらすじ】

不思議な円盤石の力によって、またしてもモンスターファームの世界に転移したリムルたち。元の世界に帰るため、再びモンスター育成に励むことに…。

【報酬】

・転スラ・リゾートフェスチケット

・★3円盤石

・極意の書・急

・魔物教師の証（SSRアシストカード「【新しい教え子達】リムル」の強化アイテム）

・アイコン：リムル・リゾート

・アイコン：シュナ・リゾート

・アイコン：ヴェルドラ・リゾートなど

※イベントおよび報酬の詳細はゲーム内にてご確認ください

【期間】2026年1月31日（土）15:00～2月28日（土）14:59

■コラボ記念ログインボーナス

10日間ログインで「ダイヤ」が最大1,500個獲得できるログインボーナスを開催します。ログイン1日目に「SSR【新しい教え子達】リムル引換券」、2日目に「リムル・グラサン円盤石（勇敢）」がもらえます。

【期間】2026年1月31日（土）15:00～2月28日（土）14:59

■モンスターグランプリ開催

「モンスターグランプリ モンスター音楽発表会！」を開催します。前半、後半で3つずつ用意されたテーマに沿ってモンスターを育成完了し、「いいね（総合力を元にしたポイント）」でランキングを競います。月の前半、後半を合算した総合ランキングにより獲得できる専用トロフィーには総合ランキングの順位が保存され、いつでも確認することができます。イベントの詳細はゲーム内にてご確認ください。

【あらすじ】

モンスターの音楽発表会に誘われたリムルたち。魔国連邦（テンペスト）の音楽を聴かせてほしいと頼まれ、練習を開始することに…。

【参加条件】

テーマに沿ったモンスターを育成完了することで、自動的に「いいね」が計算されランキングに参加できます。

【ランキング報酬】

ランキング終了時の期間報酬として、ダイヤのほか、「マスターハート」、「青のオーラハート」、「青のプシュケー」、「超ごちそうもどき」などの豪華報酬が得られます。報酬の詳細はゲーム内にてご確認ください。

【育成Ptミッション報酬】

育成完了時には「育成PtI」がもらえます。育成Ptミッションでは、今回登場した新モンスター「リムル・リゾート」と「シュナ・リゾート」を獲得できるチャンスがある「コラボフェス★3円盤石」や「転スラ・リゾートフェスチケット」が手に入るほか、報酬の所々に配されたリムル・グラサンメダルは交換所で使用可能です。交換所では、「転スラ・リゾートフェスチケット」のほか、★2モンスター、ネンドロ種リムル・グラサンを再生する「リムル・グラサン円盤石（のんびり屋）」も獲得できます。さらに、今月のWantedモンスター、ネンドロ種「ネンドロ」に使える「ネンドロのハート」を100個用意しております。

【期間】

［前半戦］2026年1月31日（土）15:00～2月14日（土）23:59

［後半戦］2026年2月15日（日）4:00～2月26日（木）23:59

※イベントの詳細や報酬はゲーム内をご確認ください

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

-----------------------------------------------

『LINE：モンスターファーム』について

-----------------------------------------------

＜ゲーム概要＞

タイトル名 ：LINE：モンスターファーム

対応端末 ：iPhone／Android

対応言語 ：日本語

サービス地域：日本

ジャンル ：モンスター育成シミュレーションゲーム

価格 ：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

＜著作表記＞(C)︎ LY Corporation (C)︎コーエーテクモゲームス

【公式サイト】https://lin.ee/50xl2IZ/gmel/blog/mf/

【LINE公式アカウント】LINE ID：@line_monsterfarm（https://lin.ee/gIIu7AE）

【公式X】@MonsterFarm_L（https://twitter.com/MonsterFarm_L）

【App Store／Google Play ストア】https://lin.ee/pKDVOrJ/wots/a

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります