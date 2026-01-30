株式会社QUICK

株式会社QUICKと株式会社ペイロールが共同で開発した新しい賃金指標「QPI（QUICKペイロール賃金インデックス）」の2025年の年収特集が公表されました。

年収データを活用することで、月別の細かい動きではなく年ごとの総括としての分析を行うことができるようになります。

収入QPIを見ると、2023年から2025年にかけて年あたり2.5%から3%程度の水準で増加しており、適切な賃上げがなされてきていることがわかります。それに対して、可処分所得QPI及び所得税QPIからは、2024年の定額減税で手取りが大きく変動し、手取りの増加を実感できていない状況が見て取れます。一方で、社会保険料QPIを見ると、2023年から増加幅が小さくなってきており、標準報酬月額の上限到達の影響が考えられます。

https://corporate.quick.co.jp/wp-content/uploads/qpi_202512_kakuho_v2_year-end.pdf

