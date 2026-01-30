めちゃコミックにおいて「抽選で最大 10,000ポイント+ID 連携でもれなくdポイントプレゼントキャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、めちゃコミック※1において「抽選で最大10,000 ポイント+ID 連携でもれなくdポイントプレゼントキャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーは不要で、キャンペーン期間中、めちゃコミック※1の対象サービス※2にて、1,100 円（税込）以上のポイントを購入いただく（ｄポイントを 10 ポイント以上ためる）と、抽選でd ポイント（期間・用途限定）最大 10,000 ポイントを進呈いたします※3。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/171_1_8751dba006d338fc29ea9c208647afe5.jpg?v=202601300321 ]

ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 「めちゃコミック」 https://mechacomic.jp/

※2 dポイントをためるには「めちゃコミID」と「dアカウント」との連携が必要になります。

※3 Web版めちゃコミックの月額コース ならびに アプリ版めちゃコミックでの課金は対象外となります。

※4 ポイント有効期限は進呈日から約2か月で、進呈時期は2026年3月末を予定していますが、システムの都合により進呈が

遅れる場合がございます。

* 「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-171-69e39a9073c7a9a06594616c4d518812.pdf